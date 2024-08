LECCE – Campagna abbonamenti, è già record assoluto. Nuovi ingaggi in Primavera

Record di abbonamenti battuto, a più di due settimane dall’inizio di campionato. La Campagna “A Sud” dell’Us Lecce entra di diritto nella storia del club.

Secondo quanto comunicano da via Costadura, è stato appena superato il record di abbonamenti della scorsa stagione, attestandosi al numero di 21.247 tessere sottoscritte. L’anno scorso si chiude la campagna con 21.108 abbonamenti.

La campagna di sottoscrizione si chiuderà tra tre giorni, il 10 agosto alle ore 18.

Si possono sottoscrivere gli abbonamenti presso Officine Deghi (via Lecce km 3, San Cesario); Finanziamenti c/o Officine Deghi, corner Banca Popolare Pugliese, attiva da lunedì a giovedì dalle 10 alle 15.30 e venerdì dalle 10 alle 12; Rivendite Vivaticket oppure online su www.uslecce.vivaticket.it.

Intanto, per la Primavera arrivano le notizie degli ingaggi del portiere Samba Sakho Dramé, classe 2005, nato in Mauritania, nell’ultima stagione al Rotonda Calcio, e di Vlad Andrei Rafaila, portiere rumeno classe 2005, a Lecce per le visite di rito.