LECCE – I numeri di maglia per la stagione 2024/25

Ufficializzati poco fa i numeri di maglia per la stagione 2024/25 del Lecce.

Le conferme di numero sono quelle di Baschirotto (6), Rafia (8), Krstovic (9), Oudin (10), Sansone (11), Dorgu (13), Helgason (14), Gendrey (17), Listkowski (19), Ramadani (20), Banda (22), Gallo (25), Smajlovic (26), Falcone (30), Persson (31), Pierotti (50), Kaba (77), Borbei (98).

Gaspar prende il 4 che fu di Maleh; a sua volta, il marocchino prende il 29 che fu di Blin; il 5 che fu di Pongracic va a Berisha; il 7 che fu di Almqvist va a Morente; il 18, ex numero di Berisha, è stato preso da Faticanti, il cui 23 è andato sulle spalle di Burnete. Non assegnato il 16 di Gonzalez, al momento fuori rosa per via di alcuni seri problemi cardiaci da approfondire.

La lista completa:

1. Fruchtl

4. Gaspar

5. Berisha

6. Baschirotto

7. Morente

8. Rafia

9. Krstovic

10. Oudin

11. Sansone

13. Dorgu

14. Helgason

17. Gendrey

18. Faticanti

19. Listkowski

20. Ramadani

22. Banda

23. Burnete

24. Lemmens

25. Gallo

26. Smajlovic

27. McJannet

28. Esposito

29. Maleh

30. Falcone

31. Persson

32. Samooja

33. Salomaa

34. Daka

36. Marchwinski

42. Addo

50. Pierotti

75. Pierret

77. Kaba

83. Samek

98. Borbei