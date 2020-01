SERIE A – Al via il girone di ritorno, Lecce-Inter a Giacomelli: il programma e le designazioni della 20ª giornata

Al via il girone di ritorno in Serie A con la gara inaugurale tra Lazio e Sampdoria, in campo domani pomeriggio alle 15. Il Lecce ospiterà l’Inter di Antonio Conte domenica alla stessa ora, con la direzione arbitrale del signor Giacomelli della sezione Aia di Trieste, alla prima contro i giallorossi. All’andata, dopo una buona partenza dei ragazzi di Fabio Liverani, poi dilagò la formazione nerazzurra che andò a segno quattro volte con Brozovic, Sensi, Lukaku e Candreva.

Il programma e le designazioni della ventesima giornata:

sab. 18/01 h 15

Lazio-Sampdoria: Daniele Chiffi di Padova (Vivenzi-Lo Cicero; IV Sacchi; VAR Manganiello-Costanzo)

sab. 18/01 h 18

Sassuolo-Torino: Davide Massa di Imperia (Alassio-Capaldo; IV Volpi; VAR Nasca-Meli)

sab. 18/01 h 20.45

Napoli-Fiorentina: Fabrizio Pasqua di Tivoli (Paganessi-Colarossi; IV Abisso; VAR Fabbri-Bindoni)

dom. 19/01 h 12.30

Milan-Udinese: Luca Pairetto di Nichelino (De Meo-Santoro; IV Prontera; VAR Calvarese-Di Iorio)

dom. 19/01 h 15

Bologna-Verona: Giovanni Ayroldi di Molfetta (Del Giovane-Tolfo; IV Mariani; VAR Mazzoleni-Di Paolo)

Brescia-Cagliari: Antonio Giua di Olbia (Passeri-Caliari; IV Baroni; VAR Banti-Mondin)

Lecce-Inter: Piero Giacomelli di Trieste (Liberti-Bottegoni; IV Marini; VAR Guida-Fiorito)

dom. 19/01 h 18

Genoa-Roma: Fabio Maresca di Napoli (Longo-Valeriani; IV Piccinini; VAR Rocchi-Cecconi)

dom. 19/01 h 20.45

Juventus-Parma: Marco Di Bello di Brindisi (Schenone-Vecchi; IV Ghersini; VAR Valeri-Tegoni)

lun. 20/01 h 20.45

Atalanta-Spal: Federico La Penna di Roma 1 (Imperiale-Villa; IV Aureliano; VAR Doveri-Ranghetti)

–

CLASSIFICA: Juventus 48 – Inter 46 – Lazio* 42 – Atalanta e Roma 35 – Cagliari 29 – Parma 28 – Torino 27 – Verona* e Milan 25 – Napoli e Udinese 24 – Bologna 23 – Fiorentina 21 – Sassuolo e Sampdoria 19 – Lecce 15 – Genoa e Brescia 14 – Spal 12. (Lazio e Verona una gara in meno).