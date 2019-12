SERIE A – Giudice sportivo, Lecce senza due big contro il Brescia

Il Lecce ha svolto una seduta pomeridiana di allenamento questo pomeriggio sul terreno dell’Acaya Golf Resort, in vista dell’anticipo di campionato di sabato pomeriggio alle 15 in casa del Brescia. A parte si sonoallenati Mancosu, Meccariello, Calderoni, Dumancic e Rossettini. Lo staff medico giallorosso conterà di recuperarli in tempo per la gara contro le Rondinelle ma non sarà facile.

Mister Liverani, per la prossima partita di campionato, non potrà disporre nemmeno di Fabio Lucioni e Jacopo Petriccione, appiedati per un turno dal Giudice sportivo che ha squalificato anche Goran Pandev (Genoa) per due turni (oltre ad infliggergli un’ammenda di 12mila euro); Nikola Maksimovic (Napoli) per due turni, Kevin Agudelo (Genoa), Juan Cuadrado e Miralem Pjanic (Juventus), Pawel Marek Dawidowicz (Verona), Andrea Cistana (Brescia), Jasmin Kurtic (Spal), Gianluca Mancini (Roma), Marko Rog (Cagliari), tutti per un turno. All’Atalanta è stata comminata una serie di multe pari a 23mila euro.

Dopo i rispettivi turni di squalifica, però, ritorneranno arruolabili Rossettini e Lapadula.