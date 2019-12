VOLLEY B/m – Leo Shoes Casarano implacabile, con Ischia arriva il poker di successi

Cala il poker di successi la Leo Shoes Volley Casarano che contro l’Ischia centra il quarto sigillo da tre punti consecutivo e raggiunge quota diciotto in classifica.

Una prestazione brillante, frutto di un buon lavoro di squadra e di un trascinante Matteo Bolla che spinge i suoi per tutta la durata della sfida grazie ad ottime percentuali in attacco.

I rossoazzurri di mister Licchelli hanno carburato lentamente prima di spingere sull’acceleratore per far propria la partita: un primo set al cardiopalma, ben giocato dagli isolani e con una Leo Shoes contratta e fallosa. Solo ai vantaggi (26-24) Laterza e compagni hanno la meglio e si portano sull’uno a zero.

Tutt’altra storia nel secondo e terzo parziale agevolmente vinti dai padroni di casa (25-13, 25-18) facendo vedere buone trame di gioco e sintonia tra i vari reparti.

Altri tre punti e altro successo pieno con vista sul derby di domenica a Tricase prima della sosta natalizia.

