SERIE A – Giudice sportivo, dieci gli squalificati dopo la 22ª. Fiorentina, le proteste post-Juve costano carissime

Sono dieci i calciatori squalificati dal Giudice sportivo di Serie a dopo la ventiduesima giornata. Non ci sono calciatori del Lecce; al contrario, il Napoli, prossimo avversario dei giallorossi, dovrà rinunciare a Elmas, appiedato per un turno.

Tra le altre sanzioni, stangata per la Fiorentina, le cui proteste, nel post-gara contro la Juventus, costerranno al club viola ben 55mila euro.

Il dettaglio delle squalifiche della terza di ritorno:

CALCIATORI – Una giornata di squalifica per Sofyan Amrabat (Verona), Valon Behrami e Cristian Romero (Genoa), Lorenzo Pellegrini (Roma), Alessandro Bastoni (Inter), Luca Cigarini (Cagliari), Marten De Roon (Atalanta), Elmas Eljif (Napoli), Andrea Poli (Bologna), Ernesto Torregrossa (Brescia).

AMMENDE – 13mila euro alla Sampdoria (10mila per cori insultanti di matrice territoriale verso la tifoseria avversaria e 3mila per lancio di un bengala); 8mila euro all’Atalanta (lancio in campo, da parte di propri tifosi, di oggetti divaria natura); 4mila euro al Brescia (ritardo ingiustificato nell’inizio della gara); tremila euro alla Juventus (ritardo ingiustificato dell’inizio della gara).

DIRIGENTI – Ammenda di 25mila euro e diffida per Giancarlo Antognoni (Fiorentina); ammenda di 20mila euro e diffida per Daniele Pradè (Fiorentina); ammenda di diecimila euro e diffida per Giuseppe Barone (Fiorentina).