SERIE A – Definite le date dei recuperi della 25ª e 26ª giornata (tranne Inter-Sampdoria)

I recuperi della 25esima giornata di Serie A slittano al 18 marzo, tranne per Inter-Sampdoria, che ancora non si sa quando sarà giocata. La Lega di Serie A comincia a fare ordine nel calendario. Ufficializzati i sei recuperi della 26esima, non giocati nello scorso weekend: si scenderà in campo, a porte chiuse, tra domenica 8 e lunedì 9 marzo.

Ecco il dettaglio:

Recuperi 26esima giornata

dom. 08/03 h 12.30 Parma-Spal, h 15 Milan-Genoa, Sampdoria-Verona; h 18 Udinese-Fiorentina; h 20.45 Juventus-Inter;

lun 09/03 h 18.30 Sassuolo-Brescia

Recuperi 25esima giornata

mer. 18/03 h 18.30 Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Torino-Parma

Inter-Sampdoria sarà riprogrammata nella prima data utile

Si attende un ulteriore Comunicato ufficiale della Lega di Serie A per ridefinire le date dalla 27esima giornata in poi (quella di Lecce-Milan).