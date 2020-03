COPPA PUGLIA – Polimnia e Galatina, passo avanti verso la finale: i risultati delle semifinali d’andata

Vince per 2-0 la Polimnia di Narraccio contro il Lucera, a segno De Donato e Benedetti. Tre a uno in trasferta per il Galatina di Politi sulla Don Bosco, con gol di Gabrieli, Bianco Migali e Defazio