ATLETICA – Allerta Coronavirus, la Fidal sospende qualsiasi attività sino al 3 aprile

Allerta Coronavirus, la Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) sospende qualsiasi attività sino al 3 aprile.

“La decisione – si legge nella nota ufficiale – prende spunto (…) dall’obbligo, per le società sportive, di effettuare, attraverso il proprio personale medico, i controlli idonei a contenere, nell’ambito di manifestazioni da svolgersi a porte chiuse, il rischio di diffusione del virus Covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori”. E poi si aggiunge: “La Fidal ritiene che in un momento di emergenza per il Paese, applicare quanto previsto determinerebbe un ulteriore motivo di stress per il SSN, con la conseguenza di sottrarre preziose risorse all’opera quotidiana volta al contenimento del contagio. Il senso di responsabilità degli uomini e delle donne dell’atletica italiana, il lorro sentirsi parte della comunità nazionale, non uò che portare alla scelta di sospendere l’attività agonistica fino alla data indicata dal provvedimento del Governo”