DILETTANTI – Allerta Coronavirus, Tisci (Lnd Puglia) convoca un Direttivo straordinario

Allerta Coronavirus, il presidente del Comitato regionale pugliese della Lega Nazionale Dilettanti, Vito Tisci, ha deciso di convocare per domani, 6 marzo, alle ore 12, un Consiglio direttivo straordinario a tema. Si parlerà dell’attività dilettantistica in programma per il prossimo weekend, che, al momento, si dovrebbe disputare a porte chiuse su ogni campo di ogni categoria.

Il Dipartimento Interregionale, poche ore fa, ha deciso di rinviare interamente le gare previste nel fine settimana. Questo perché i controlli da effettuarsi col personale medico di ogni società, “ncessitano di tempi tecnici particolari”. In Eccellenza, la Deghi ha preannunciato, per bocca del su patron, Alberto Paglialunga, che non si presenterà a San Marco in Lamis, domenica prossima, a scopo precauzionale.

Questa la nota ufficiale della Lnd Puglia: “Tenuto conto delle disposizioni contenute nel DPCM del 4 marzo 2020 e delle indicazioni fornite dalla Lega Nazionale Dilettanti con nota del 5 marzo 2020, in considerazione della situazione epidemiologica in costante evoluzione, nonché al fine di contenere e contrastare la diffusione del

virus COVID-19 sul territorio regionale, il Presidente del C.R. Puglia LND ha convocato un Consiglio Direttivo

Straordinario in programma venerdì 6 marzo 2020 alle ore 12.00. Al termine della riunione sarà pubblicato un Comunicato Ufficiale riportante le decisioni inerenti l’attività ufficiale dilettantistica e giovanile in programma sabato 7 e domenica 8 marzo 2020″.