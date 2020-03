SERIE D – “Servono tempi tecnici particolari per i controlli”, rinviate le gare di domenica 8

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti (Serie D) ha ufficializzato il rinvio di tutte le gare in programma domenica 8 marzo, relative ai gironi A, E, G, H e I, a data da destinarsi.

Questo perchè, nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ieri, 4 marzo, all’art. 1 lett. c), si prevede che “le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano”.

Il rinvio è motivato dalla “necessità di tempi tecnici particolari” per effettuare tali controlli, essendo a carico delle varie associazioni e società sportive.

Domenica 8, quindi, non si gioca, nemmeno a porte chiuse come, al momento, è previsto per i campionati professionistici e minori regionali.