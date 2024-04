SERIE A – De Rossi fa lo scherzetto a Cannavaro, Udinese ancora ko. E oggi c’è Frosinone-Salernitana

Sorride al Lecce (e non solo) la prosecuzione di Udinese-Roma, gara della 32esima giornata di Serie A, ultimata ieri pomeriggio. Si partiva dall’1-1 ma il punteggio finale è stato di 1-2, con gol vittoria giallorosso firmato da Bryan Cristante in pieno recupero.

Il risultato del Bluenergy Stadium (ex ‘Friuli’) appesantisce la posizione dell’Udinese del neo tecnico Fabio Cannavaro, inchiodato a 28 punti, al terzultimo posto insieme al Frosinone.

E proprio stasera i ciociari scendono in campo per aprire le gare della 34esima giornata contro la Salernitana, ormai condannata alla retrocessione in Serie B. Il Frosinone va a caccia di una vittoria che darebbe ossigeno alla sua classifica e che manca dal 21 gennaio (3-1 al Cagliari). Di contro, una compagine che ormai non ha nulla da chiedere al campionato, quella di Stefano Colantuono, e che, per questo motivo, potrebbe giocare con animo leggero e senza pressioni di sorta, anche per rinviare di una giornata la retrocessione matematica che arriverebbe in caso di sconfitta.

—

CLASSIFICA

Inter 86

Milan 69

Juventus 64

Bologna 62

Roma 58

Atalanta 54 (-1 gara)

Lazio 52

Napoli 49

Fiorentina 47 (-1 gara)

Torino 46

Monza 43

Genoa 39

Lecce 35

Cagliari 32

Verona 31

Empoli 31

Udinese 28

Frosinone 28

Sassuolo 26

Salernitana 15

—

PROSSIMO TURNO

GIORNATA 34

ven. 26/04 h 20.45: Frosinone-Salernitana;

sab. 27/04 h 15: Inter-Torino, Lecce-Monza; h 18: Juventus-Milan; h 20.45: Lazio-Verona;

dom. 28/04 h 15: Bologna-Udinese; h 18: Atalanta-Empoli, Napoli-Roma; h 20.45: Fiorentina-Sassuolo;

lun. 29/04 h 20.45: Genoa-Cagliari