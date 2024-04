SCHERMA – Anastasia Basile (AS Lecce) vince il titolo regionale Ragazze e vola a Catania

Accademia di Scherma Lecce sugli scudi al campionato interregionale Under 14. L’associazione presieduta dal maestro Roberto Cazzato si è imposta in virtù delle ottime prestazioni di Anastasia Basile, che ha conquistato il titolo regionale nella categoria Ragazze qualificandosi alla fase nazionale del Trofeo Coni.

Basile ha sbaragliato la concorrenza nell’ambito della manifestazione indetta dalla Federazione Italiana Scherma che si è svolta a Foggia nei giorni scorsi. Un exploit che consentirà alla giovane schermitrice di gareggiare al Trofeo Coni in quel di Catania, dove rappresenterà la Puglia. Fra i migliori piazzamenti ottenuti dagli atleti dell’Accademia di Scherma Lecce, si sono annoverati il secondo posto di Virginia Mele, la terza posizione di Arturo Rapanà (entrambi nella categoria Giovanissimi) e il quinto posto Davide Mazzotta nella categoria Ragazzi.

L’accademia di maestro Cazzato ha primeggiato anche al Contest photo&music organizzato dalla Fis per la pubblicazione della migliore foto nella categoria “L’arte e la scherma”.

Successi dentro e fuori dalla pedana ai quali si sono aggiunti gli ultimi risultati di prestigio conseguiti domenica scorsa alle gare per la qualificazione regionale Gold delle categorie Giovani e Cadetti di spada maschile e femminile, che si sono svolte presso il Palasport “Don Bosco” a Lecce. Alla manifestazione autorizzata dalla Fis hanno preso parte 45 atleti, che si sono confrontati con l’obiettivo di accedere alla fase nazionale della competizione, in programma a Riccione nella quattro giorni tra il 10 al 13 maggio. Nella categoria Giovani hanno staccato il pass per la fase nazionale Alessandro Demma, Giacomo Pizzolante, Carlo Caramia, Alessio Ingrosso, Luigi Pecoraro Senape, Aldo Cretì, Lucrezia Orlando, India Briganti, Anna Gadaleta e Vittoria Demma. Fra i Cadetti invece si sono qualificati Samuele Leuzzi, Luigi Gennaccari, Giuseppe Laviola, Vittoria Demma, Federica Di Giorgio, Anna Di Gioia e Ginevra Mangè.

(Comunicato Stampa)