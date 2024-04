TENNISTAVOLO – Grazia Turco sul podio ai campionati italiani paralimpici di Reggio Emilia

Ancora una medaglia per la pluricampionessa paralimpica Grazia Turco (Utopia Sport, presidente Gianpiero Turco), che, nei giorni scorsi, ha centrato il bronzo nei campionati italiani di tennistavolo, svoltisi a Cadelbosco di Sopra (RE).

Insieme a Turco, hanno gareggiato anche Carlo Veri e Geremia Partipilo. La vernolese, in categoria 4, ha superato il girone battendo Roberta Cascio; quindi ha battuto Aurora Boatto, poi si è arresa, in semifinale, a Paola Tolu e Valeria Giorgetto. Veri e Partipilo hanno gareggiato in categoria 2 ma non sono riusciti ad arrivare ad una medaglia.

“È stato un bronzo sudato e sono molto soddisfatta del risultato ottenuto – spiega Grazia Turco –. Sono riuscita a mettere a frutto gli insegnamenti del mio nuovo tecnico, Giampiero Turco. I miei compagni Partipilo e Veri hanno ben figurato in una competizione difficile, nonostante le prime esperienze per loro a questo livelli. Ormai siamo ai titoli di coda di una bella stagione – conclude –, ma per l’anno prossimo ci prefiggeremo l’obiettivo di vincere il campionato di serie A2 paralimpico di tennistavolo”.