CALCIO – Lutto: si è spento Sinisa Mihajlovic

Il mondo del calcio, e non solo, perde uno dei suoi più grandi protagonisti: poco fa, a Roma, è morto Sinisa Mihajlovic dopo una lunga lotta contro la leucemia. L’ex tecnico del Bologna aveva 53 anni. La notizia della scomparsa dell’allenatore serbo è stata comunicata direttamente dalla sua famiglia.

Mihajlovic lascia la moglie Arianna e i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, oltre a Marko, avuto da una precedente relazione.

Dopo essere esploso nella Stella Rossa, Mihajlovic, da calciatore, arrivò in Italia vestendo le casacche di Roma, Sampdoria, Lazio e Inter, segnando, da difensore, la bellezza di 38 gol, grazie al suo letale calcio di punizione mancino. Ricchissimo il suo palmares: tre campionati jugoslavi con la Stella Rossa; tre Supercoppe italiane (due con la Lazio, una con l’Inter); due Scudetti (Lazio 1999-00, Inter 2004-05); quattro Coppe Italia (due con la Lazio, due con l’Inter); una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale con la Stella Rossa (1990-91); una Supercoppa europea e una Coppa delle Coppe con la Lazio. Allenò anche la nazionale jugoslava per 62 volte e, per una volta, anche quella di Serbia e Montenegro poi quella serba. Da allenatore di club sedette sulle panchine di Inter, Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino, Sporting Lisbona e, dal 2019, Bologna, sua ultima squadra.

Il cordoglio di Pantaleo Corvino: “Sinisa so che hai lottato da vero guerriero fino all’ultimo respiro della tua ultima partita, così come hai sempre fatto in campo. In questo momento trovo la forza solo per rivolgere alla moglie, ai figli e a tutti i suoi le mie più sentite condoglianze e la mia vicinanza.

Ciao Siniša mancherai a tutti noi”.

—

Alla famiglia Mihajlovic e al Bologna Calcio le nostre più sentite condoglianze.