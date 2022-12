DILETTANTI – Promozioni, retrocessioni, playoff e playout dall’Eccellenza alla 3ª: il regolamento 2022/23

Ad integrazione di quanto stabilito nel Comunicato Ufficiale n. 18 del 10 agosto 2022, la Lnd Puglia ha deliberato il regolamento di playoff e playout per i campionati dilettantistici regionali, dall’Eccellenza alla Terza Categoria.

Come anticipato QUI, nel campionato di Eccellenza, ritornano i playoff: si qualificheranno le squadre classificate nei primi quattro posti di ogni girone. Gare di semifinale prima-quarta, seconda-terza; finale in casa della miglior piazzata nella stagione regolare. In caso di distacco di almeno sette punti tra prima e quarta o tra seconda e terza, si qualifica al turno successivo la miglior piazzata; se il distacco tra prima e seconda di ogni girone è di almeno dieci punti, i playoff non si disputano e la prima accede direttamente in finale. Come l’anno scorso, le due vincitrici dei playoff di girone, si contenderanno l’unico posto diretto in Serie D nella finale in campo neutro, con supplementari e rigori eventuali. La perdente, poi, potrà giocarsi le sue carte negli spareggi nazionali, come il Martina lo scorso anno

Come lo scorso anno, anche per la stagione in corso vale la regola della disputa di playoff e playout solamente se si concluderà la stagione regolare e fatte salve disposizioni delle Autorità in materia di emergenza sanitaria.

I principi generali sono: l’accesso, al campionato superiore (tranne per l’Eccellenza), per ogni squadra prima classificata; la retrocessione, nel campionato inferiore, dell’ultima classificata (tranne la Terza Categoria). In caso di parità di punti al primo o ultimo posto, il titolo sportivo (promozione o retrocessione) si assegnerà con spareggio in campo neutro, con eventuali supplementari e rigori. Se le squadre in lizza per la promozione o la retrocessione sono più di due, si stilerà la classifica avulsa: le due migliori e le due peggiori si giocheranno lo spareggio promozione o retrocessione.

In Eccellenza: la squadra promossa in D sarà la vincitrice dello spareggio promozione tra le due vincenti dei gironi. In caso di parità di punti tra prime nel girone, si disputerà uno spareggio in campo neutro (con tre squadre o più, le squadre designate per lo spareggio di girone, emergeranno dalla classifica avulsa).

PLAYOFF – Partecipano ai playoff, per tutti i campionati di riferimento (Promozione, Prima, Seconda, Terza Categoria) le squadre classificate dal secondo al quinto posto.

Ai fini dell’individuazione delle squadre che hanno diritto a parteciparvi, in caso di parità tra due o più squadre, si consulterà la classifica avulsa che terrà conto, nell’ordine:

– dei punti conseguiti negli scontri diretti tra tutte le squadre con gli stessi punti in classifica;

– della differenza reti negli scontri diretti;

– della differenza reti generale;

– del maggior numero di gol segnati nell’intero campionato;

– del sorteggio

Nelle gare di playoff di primo turno s’incontreranno in gara unica (in casa della miglior classificata) seconda-quinta e terza-quarta; in caso di parità al 90′ si giocano i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità, passa la miglior classificata in regular season. Se tra la seconda e la quinta ci sono almeno sette punti di differenza, la seconda passa direttamente in finale; idem: se tra la terza e la quarta ci sono almeno sette punti di differenza, la terza passa direttamente in finale.

Nelle gare di finale playoff vige lo stesso regolamento del primo turno: gara unica sul campo della miglior classificata; in caso di parità, supplementari, qualificazione della miglior classificata.

EVENTUALI AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA – Nel caso di nessuna-una-due-tre squadre pugliesi retrocesse dalla Serie D, si procederà alla compilazione di una graduatoria di merito con questi criteri (premesso che le vincitrici dei due gironi acquisiranno il titolo per iscriversi in Eccellenza):

– 1° posto: vincitrice dei playoff di Promozione (tra girone A e B) con il maggior numero di punti nella regular season (in caso di parità si guarderà la miglior differenza reti e il miglior punteggio in Coppa Disciplina);

– 2° posto: l’altra vincitrice dei playoff;

– 3° posto: la vincitrice della Coppa Italia Promozione 2022/23;

– 4° posto: la migliore delle perdenti dei playout in Eccellenza

La graduatoria potrà variare a seconda del verificarsi di alcune ipotesi, come, ad esempio, quella di una squadra che vince la Coppa Italia Promozione e che ha già vinto anche il campionato di competenza classificandosi al primo posto.

Successivamente verrà predisposta un’ulteriore graduatoria di merito che comprenderà:

– società perdenti della finale playoff;

– società perdenti delle semifinali playoff;

– società non partecipanti alle semifinali playoff per la regola dei sette punti;

In caso di parità, per la formazione delle graduatorie, si terrà conto:

– della posizione nella classifica del campionato di competenza 2022/23 con priorità alle squadre che hanno perso lo spareggio per il 1° posto;

– del maggior numero di punti nel campionato;

– della miglior differenza reti nel campionato;

– del maggior numero di reti segnate nel campionato;

– del miglior punteggio in Coppa Disciplina

Sostanzialmente simile il regolamento che comprende l’ipotesi di quattro pugliesi retrocesse dalla Serie D.

EVENTUALI AMMISSIONI AI CAMPIONATI DI PROMOZIONE E PRIMA CATEGORIA – Detto che le prime classificate acquisiranno il titolo per richiedere l’iscrizione al campionato superiore, per l’eventuale graduatoria di merito si terrà conto di queste priorità:

– società vincenti playoff;

– società perdenti finale playoff;

– società perdenti 1° turno playoff;

– società non partecipanti al 1° turno playoff per la regola dei sette punti;

Per la formazione delle graduatorie, si terrà conto:

– della posizione nella classifica del campionato di competenza 2022/23 con priorità alle squadre classificatesi al 1° posto a parità di punteggio; per i campionati di Prima e Seconda Categoria si terrà conto della media punti;

– in caso di ulteriore parità si passa alla miglior differenza reti generale;

– in caso di ulteriore parità, si considera il maggior numero di gol segnati in campionato;

– in caso di ulteriore parità, si considera il miglior punteggio in Coppa Disciplina

EVENTUALI AMMISSIONI AI CAMPIONATI DI SECONDA CATEGORIA – Detto che le prime classificate acquisiranno il titolo per richiedere l’iscrizione al campionato superiore, per l’eventuale graduatoria di merito si terrà conto di queste priorità:

– società vincenti playoff;

– società perdenti finale playoff;

– società perdenti 1° turno playoff;

– società non partecipanti al 1° turno playoff per la regola dei sette punti;

Per la formazione delle graduatorie, si terrà conto:

– della posizione nella classifica del campionato di competenza 202/23 con priorità alle squadre classificatesi al 1° posto a parità di punteggio;

– in caso di ulteriore parità si terrà conto della maggiore anzianità federale come società di settore dilettantistico;

– in caso di ulteriore parità, si considera il miglior punteggio nella Coppa Disciplina al termine del campionato 2022/23;

Esaurite le graduatorie di merito, tutte le società che presenteranno domanda di completamento degli organici nei vari campionati, saranno inserite con ulteriori graduatorie di merito calcolate secondo la posizione in classifica e l’anzianità federale.

PLAYOUT ECCELLENZA – Nell’ipotesi in cui, dalla D, retrocedano nessuna-una squadra pugliese, retrocederanno in Promozione tre squadre (una diretta, per ogni girone, e la peggiore delle perdenti dei playout tra terzultima e penultima). Nell’ipotesi di due-tre retrocessioni dalla D, retrocederanno in Promozione quattro squadre (due dirette, per ogni girone, e due retrocessioni a seguito dei playout). Se tra terzultima e penultima ci sono almeno sette punti di differenza in classifica, i playout non si giocheranno e la penultima retrocederà direttamente.

Nel caso di quattro pugliesi retrocesse dalla Serie D: retrocederanno le ultime due classificate (direttamente), le due perdenti dei playout e la peggiore classificata tra le vincenti dei playout per un totale di 5 squadre.

Nel caso di cinque pugliesi retrocesse dalla Serie D: retrocederanno le ultime due classificate (direttamente), le due perdenti dei playout e la peggiore classificata tra le vincenti dei playout per un totale di 5 squadre.

PLAYOUT PROMOZIONE – Retrocederanno direttamente le ultime classificate nei due gironi, A e B, e le due perdenti dei playout (per ogni girone) che metteranno di fronte, in gara unica, terzultima contro penultima in casa della terzultima, per un totale di quattro squadre. Per il resto valgono le regole standard in caso di parità di punti (classifica avulsa), oltre alla regola dei sette punti.

PLAYOUT PRIMA CATEGORIA – Retrocederanno direttamente le ultime classificate nei tre gironi (A, B e C) e le perdenti dei playout (per ogni girone) che metteranno di fronte, in gara unica, terzultima contro penultima in casa della terzultima, per un totale di sei squadre. Per il resto valgono le regole standard in caso di parità di punti (classifica avulsa), oltre alla regola dei sette punti.

PLAYOUT SECONDA CATEGORIA – Non si giocheranno gare di playout; retrocederanno in Terza Categoria le ultime di ognuno dei tre gironi A, B e C.