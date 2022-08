DILETTANTI – Le date di partenza dei campionati e i primi turni di Coppa Italia Eccellenza e Promozione 2022/23

Si avvicina il via ufficiale alla stagione dilettantistica regionale pugliese. Nei giorni scorsi, la Lnd Puglia ha ufficializzato la composizione dei due gironi di Eccellenza:

GIRONE A: San Marco, San Severo, Manfredonia, Foggia Incedit, Orta Nova, Real Siti, Canosa, Vigor Trani, Bisceglie, Unione Calcio Bisceglie, Corato, Borgorosso Molfetta, US Mola, Polimnia.

GIRONE B: Arboris Belli, Castellaneta, Ginosa, S. Massafra, Ostuni, Manduria, Avetrana, Novoli, CD Otranto, Toma Maglie, CD Gallipoli, Gallipoli Football, Virtus Matino, Ugento.

Il campionato di Eccellenza partirà il 18 settembre; il 4 del prossimo mese, via alla Coppa Italia con le gare d’andata del primo turno (ore 15.30): Manfredonia-Real Siti, Orta Nova-San Marco, San Severo-Foggia Incedit, Vigor Trani-Polimnia, Bisceglie-Corato, US Mola-Borgorosso Molfetta, Canosa-Unione calcio Bisceglie, Arboris Belli-Castellaneta, Manduria-Ostuni, S. Massafra-Ginosa, Novoli-Gallipoli F., Toma Maglie-Virtus Matino, CD Gallipoli-CD Otranto, Avetrana-Ugento.

Le gare di ritorno si giocheranno la domenica successiva, 11 settembre, a campi invertiti.

Nel campionato di Eccellenza, ritornano i playoff: si qualificheranno le squadre classificate nei primi quattro posti di ogni girone. Gare di semifinale prima-quarta, seconda-terza; finale in casa della miglior piazzata nella stagione regolare. In caso di distacco di almeno sette punti tra prima e quarta o tra seconda e terza, si qualifica al turno successivo la miglior piazzata; idem se il distacco tra prima e seconda di ogni girone è di almeno dieci punti. Come l’anno scorso, le due vincitrici dei playoff di girone, si contenderanno l’unico posto diretto in Serie D nella finale in campo neutro, con supplementari e rigori eventuali. La perdente, poi, potrà giocarsi le sue carte negli spareggi nazionali, come il Martina lo scorso anno.

Anche il campionato di Promozione partirà il 18 settembre, col prologo, il 4 e 11 settembre, delle partite di Coppa Italia. Questo il primo turno: Real San Giovanni-Sport Lucera, Nuova Daunia Foggia_Virtus San Ferdinando, Don Uva-CD Trani, N. Spinazzola-Virtus Palese, Levante Azzurro-Virtus Mola, Bitritto Norba-FC Capurso, Atl. Acquaviva-Rinascita Rutiglianese, V. Locorotondo-Atl. Martina, Ceglie-Cedas Avio Brindisi, Talsano-Mesagne, Brilla Campi-Veglie, Leverano-Copertino, G. Melendugno-Atl. Tricase, Atl. Racale-Taurisano.