PESISTICA – “Life Strong”, cento atleti paralimpici pronti a sfidarsi a San Donato di Lecce

Domani, 17 dicembre, e domenica 18, a San Donato di Lecce, si svolgerà la terza edizione di “Life Strong”, una gara di pesistica paralimpica e para-powerlifting promossa dalla società sportiva dilettantistica Evò Real Fitness di San Cesario di Lecce, col sostegno della Regione Puglia.

Sul palco del teatro “Haus Teather” saliranno circa cento atleti provenienti da ogni parte della Puglia, sfidandosi in una prova di sollevamento su panca. L’evento si svolge sotto l’egida della Federpesistica e del Comitato Csi di Lecce e sarà anche a impatto zero, giacché il presidente della Evò Real Fitness, Mauro Liaci, donerà al Comune di San Cesario di Lecce un alberello per ogni iscritto, con l’obiettivo di compensare l’impatto di CO2 prodotta in cinque anni.

Il weekend sportivo, che vedrà in gara una massiccia rappresentanza degli atleti della Lupiae Team Salento (top club del campionato nazionale di Serie B di basket in carrozzina) e degli iscritti alla “The Prision” di Copertino, sarà arricchito dall’esibizione delle allieve della maestra Emiliana Mariano e di altre varie discipline fitness.

Al termine spazio alle premiazioni, a cui prenderanno parte l’assessore allo Sport del Comune di San Donato di Lecce, Riccardo Pellegrino e il Delegato Coni Lecce, Gigi Renis da sempre attenti alla realtà paraolimpica della provincia, e a seguire calici alzati al cielo per una festa di convivialità e unione all’insegna dell’alto valore dello Sport.

—

San Donato di Lecce, 17 e 18 dicembre

“Life Strong”, terza edizione

Teatro “Haus Teahter”, strada provinciale

Inizio della manifestazione previsto per le ore 17:00 di sabato

Ingresso gratuito