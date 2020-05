CALCIO – Conte sulla Serie A: “Da lunedì via agli allenamenti. Ripartenza? Non ci siamo”

Da lunedì 18 maggio l’Italia entrerà a tutti gli effetti nella Fase 2. Parole del premier Giuseppe Conte, che nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi ha reso note le misure di apertura che caratterizzeranno le prossime settimane degli italiani.

Tra i vari temi toccati c’è stato naturalmente il calcio, e con esso la Serie A, sui quali il Primo Ministro si è così espresso: “Da lunedì riprenderanno gli allenamenti di squadra, complessi quelli di calcio sebbene non ci potranno essere assembramenti. Saranno dunque delle sessioni differenti dal solito. Riguardo la Serie A, c’è un Ministro dello sport che sta lavorando bene, Spadafora è molto responsabile. Noi vogliamo che si riprenda per il bene del calcio, ma per dare l’ok affinché riparta la Serie A servono condizioni di massima sicurezza, e per questo bisogna aspettare. Servono garanzie in più, e queste al momento non ci sono. Speriamo di portarle a compimento quanto prima per favorire la ripartenza”.