VOLLEY – Lutto: è scomparso il presidente della BCC Leverano, Tonio Dimastrogiovanni

Grave lutto per la Volley Leverano. Alle prime luci dell’alba è scomparso il presidente Antonio Dimastrogiovanni, vittima di un malore improvviso, all’età di 55 anni (ne avrebbe compiti 56 il prossimo mese).

“Dimastrogiovanni – si legge in una nota del club – aveva speso la sua vita intera tra lavoro e la grande passione per la pallavolo: prima da giocatore, poi da dirigente della BCC Leverano. Negli ultimi dieci anni, con un gruppo di amici ed ex compagni di squadra, aveva contribuito a risollevare le sorti della pallavolo leveranese, portando, in meno di dieci anni, con una gestione economicamente accorta e con un occhio a scovare i migliori giocatori confacenti al contesto della BCC Leverano, la squadra dalla Serie D alla storica promozione in A2 e poi al campionato di A3 di quest’anno. Da presidente, era stato protagonista delle ultime promozioni, specie della prima leggendaria volta in un campionato di Serie A per una piccola realtà pallavolistica come quella di Leverano. A tutta la sua famiglia e ai suoi cari, un grazie grande e un abbraccio da parte della dirigenza, degli staff tecnici e di tutti gli atleti e le atlete della BCC Leverano. Ciao Tonio”.

Ci uniamo al cordoglio della famiglia Mastrogiovanni e della BCC Leverano.

La redazione di SalentoSport