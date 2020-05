DILETTANTI – Tisci (Lnd Puglia): “Staremo al fianco delle società”. Calendario, dal 25 le udienze suddivise per campionato

Il Comitato regionale pugliese della Lega Nazionale Dilettanti è all’opera per chiudere, nel migliore dei modi, una stagione funestata dall’epidemia da Covid-19.

Intervistato da Antenna Sud, il presidente Vito Tisci ha fatto il punto della situazione: “Abbiamo fatto il punto nel Direttivo sulla situazione e sulle iniziative che sto portando avanti – ha riferito – con l’obiettivo di essere sempre al fianco delle società. Abbiamo programmato un calendario delle riunioni che avremo con le società, suddividendole per campionati. Inizieremo il 25 maggio e, per ogni categoria, andremo a illustrare le risultanze del consiglio federale del 20 maggio e le decisioni del consiglio di Lega del 22 e poi diremo come si chiuderà questa stagione e come si ripartirà”.

SULLA RIPRESA – “Le società escono con le ossa rotte da questa situazione, hanno bisogno dell’aiuto del Comitato, delle istituzioni. Sto lavorando quotidianamente con la Regioni, i Comuni, l’Anci, per cercare di trovare degli interventi concreti. La Lnd farà la sua parte, sicuramente ci saranno la riduzione della tassa d’iscrizione ai campionati, degli oneri finanziari, delle spese assicurative. Ora abbiamo il dovere morale di stare vicino a questo patrimonio culturale importante. Le nostre società sono presidi dei territori e costanti punti di riferimento per la crescita e la formazione dei giovani”.