SERIE A – Bonazzoli-Donati, la farsa continua. Rocchi: “Il Var Pasqua lo ha considerato scontro fortuito”. Il Giudice sportivo

E se farsa dev’essere, farsa sia. Il Giudice sportivo non ha preso alcun provvedimento disciplinare nei confronti di Federico Bonazzoli, attaccante della Sampdoria, reo di aver scalciato in modo scomposto e pericoloso verso il volto di Donati, al quarto d’ora di Lecce-Sampdoria. Come è evidente dal video, la scalciata è intenzionale e diretta a fare male, un gesto di reazione da manuale.

Non è stato cosi, però, per la quaterna arbitrale presente ieri al Via del Mare e alla coppia di arbitri addetti al Var. “Non avendo comunque chiara la dinamica, ma soprattutto la visuale – sono le parole dell’arbitro Rocchi, riportate dal Comunicato ufficiale del Giudice sportivo – chiedevo una conferma al Var. Fabrizio Pasqua, che, come previsto dal Protocollo, stava già effettuando il doveroso check. Pasqua mi dava esito negativo, considerando il contatto fortuito anche dopo la visione delle immagini tv”. Quando si dice: “La pezza è peggio del buco”:

Le decisioni del Giudice sportivo dopo il primo spezzone di 29esima giornata:

CALCIATORI – Una gara a Marco D’Alessandro (Spal), Hernani Azevedo (Parma), Felipe Caicedo e Ciro Immobile (Lazio), Rogerio (Sassuolo), Luca Pellegrini (Cagliari), Matteo Pessina (Verona), Lasse Schone (Genoa), Morten Thorsby (Sampdoria).

ALLENATORI – Una gara a Gigi Di Biagio (Spal).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 12 luglio per Daniele Faggiano (Parma).