SERIE A – Arrivi e partenze: tutti gli affari conclusi nella sessione estiva di mercato 2023/24

Arrivi e partenze del calciomercato di Serie A 2023/24, squadra per squadra (fonte Gazzetta dello Sport)

(ultimo aggiornamento: 02.09.2023)

ATALANTA

Allenatore: Gasperini (confermato)

Acquisti: Carnesecchi (p, Cremonese, fp), Zortea (d, Sassuolo, fp), Miranchuk (c, Torino, fp), Adopo (c, Torino), Kolasinac (d, Marsiglia), Bakker (d, Leverkusen), Touré (a, Almeria), Scamacca (a, West Ham), De Ketelaere (a, Milan, p), Awua (c, Pro Vercelli), Holm (d, Spezia, p).

Cessioni: Sportiello (p, Milan), Boga (a, Nizza), Hojlund (a, Manchester United), Maehle (d, Wolfsburg), Demiral (d, Al-Ahli), Soppy (d, Torino, p), Zapata (a, Torino, p), Colley (a, Young Boys, p), Elia (a, Spezia), Okoli (d, Frosinone, p).

Probabile formazione (3-4-3): Musso – Toloi, Scalvini, KOLASINAC – HOLM, De Roon, Ederson, Zappacosta – Koopmeiners, SCAMACCA, Lookman.

—

BOLOGNA

Allenatore: Motta (confermato)

Acquisti: Van Hooijdonk (a, Heerenveen, fp), Beukema (d, Az Alkmaar), El Azzouzi (c, Union Saint Gilloise), Bair (c, Reims), Ndoye (a, Basilea), Fabbian (c, Inter), Karlsson (a, Az Alkmaar), Calafiori (d, Basilea), Kristiansen (c, Leicester), Saelemaekers (c, Milan, p), Freuler (c, Nottingham F.).

Cessioni: Cambiaso (d, Juventus, fp), Kyriakopoulos (d, Monza), Medel (c, Vasco da Gama), Sansone (c, svincolato), Soriano (c, svincolato), Bardi (c, Reggiana), Raimondo (a, Ternana, p), Arnautovic (a, Inter), Schouten (c, Psv), Dominguez (c, Nottingham Forest), Vignato (c, Pisa).

Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski – Posch, Lucumi, BEUKEMA, KRISTIANSEN – Moro, Freuler – SAELEMAEKERS, Ferguson, Orsolini – Zirkzee.

—

CAGLIARI

Allenatore: Ranieri (confermato)

Acquisti: Pereiro (a, Nacional, fp), Sulemana (c, Verona), Desogus (a, Pescara, fp), Scuffet (p, Cluj), Jankto (c, Getafe), Augello (d, Sampdoria), Oristanio (c, Volendam), Shomurodov (a, Spezia), Casali (d, Milan), Prati (c, Spal), Mutandwa (a, Atletico Lusaka), Chatzidiakos (d, AZ Alkmaar), Wieteska (d, Clermont), Pet

Cessioni: Walukiewicz (d, Empoli), Marin (c, Empoli), Falco (a, Stella Rossa, fp), Millico (a, Ascoli), Griger (a, Lask, fp), Veroli (d, Catanzaro, fp), Prelec (a, Tirol, p), Barreca (d, Sampdoria), Altare (d, Venezia, p), Lella (c, Venezia).

Probabile formazione (4-4-2): Radunovic – Zappa, Dossena, Obert, AUGELLO – Nandez, Makombou, SULEMANA, JANKTO – PETAGNA, Luvumbo.

—

EMPOLI

Allenatore: P. Zanetti (confermato)

Acquisti: Walukiewicz (d, Cagliari), Belardinelli (c, Sudtirol, fp), Ekong (a, Perugia, fp), Maldini (c, Spezia), Ranocchia (c, Monza), Gyasi (a, Spezia), Caprile (p, Bari), Pezzella (d, Parma), Shpendi (a, Cesena), Cancellieri (a, Lazio), Bereszynski (d, Napoli), Kovalenko (c, Spezia), Berisha (p, Torino), Maleh (c, Lecce, p), Destro (a, svincolato), S. Bastoni (d, Spezia, p).

Cessioni: Stulac (c, Palermo), Akpa Akpro (c, Monza), Pjaca (a, Juventus, fp), Vicario (p, Tottenham), Satriano (a, Brest), De Winter (d, Genoa), Ujkani (p, fc), Vignato (c, Bologna, fp), Parisi (d, Fiorentina), Bandinelli (c, Spezia), Stojanovic (d, Sampdoria, p), Lammers (a, Rangers), Henderson (c, Palermo), Piccoli (a, Lecce, p), Crociata (c, Lecco), Marianucci (d, Pro Sesto, p).

Probabile formazione (4-2-3-1): CAPRILE – Ebuehi, Ismajli, Luperto, PEZZELLA – Marin, Grassi – CANCELLIERI, Baldanzi, Cambiaghi – Caputo.

—

FIORENTINA

Allenatore: Italiano (confermato)

Acquisti: Sabiri (c, Sampdoria, fp), Benassi (c, Cremonese, fp), N. Pierozzi (d, Reggina, fp), Kokorin (c, Aris Limassol, fp), Parisi (d, Empoli), Arthur (c, Liverpool), Infantino (a, Rosario Central), Mina (d, Everton), Nzola (a, Spezia), Christensen (p, Hertha Berlino), Beltran (a, River Plate), Maxime Lopez (c, Sassuolo, p).

Cessioni: Saponara (a, Verona), Venuti (d, Lecce), Sirigu (p, svincolato), Bianco (c, Reggiana, p), Rasmussen (d, Brondby), Terzic (d, Salisburgo), Igor (d, Brighton), Cabral (a, Benfica), Cerofolini (p, Frosinone), Gori (a, Avellino), Munteanu (a, Farul Constanta, p), Corradini (c, Spezia), Spalluto (a, Monopoli), Jovic (a, Milan, p).

Probabile formazione (4-2-3-1): Terracciano – Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi – ARTHUR, Mandragora – Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo – NZOLA.

—

FROSINONE

Allenatore: Di Francesco (nuovo)

Acquisti: Kvernadze (a, Kolkheti Poti, p), Brescianini (c, Cosenza), Haoudi (c, Turris, fp), Cuni (a, Bayern Monaco), Harroui (c, Sassuolo), Marchizza (d, Sassuolo), Romagnoli (d, Lecce), Barrenechea (c, Juventus, p), Cerofolini (p, Fiorentina), Cheddira (a, Bari), Lirola (d, Marsiglia, p), Ferizaj (c, Shamrock Rovers), Soulé (a, Juventus, p), Kaio Jorge (a, Juventus, p), Frattali (p, Bari), Reinier (c, Real Madrid, p), Bourabia (c, Spezia), Okoli (d, Atalanta, p), Ibrahimovic (a, Bayern Monaco, p).

Cessioni: Ravanelli (d, Cremonese, fp), Lucioni (d, Palermo), Frabotta (d, Bari), Sampirisi (d, Monza, fp), Kone (c, Como), Moro (a, Spezia), Mulattieri (a, Sassuolo), Loria (p, Pisa, fp), Marcianò (p, svincolato), Cotali (d, Modena), Oliveri (c, Atalanta, fp), Rohden (c, svincolato), Insigne (a, Palermo), Boloca (c, Sassuolo), Kujabi (c, Torres, p), Szyminski (d, Reggiana, p), Klitten (d, svincolato), Palmisani (p, Olbia), Canotto (a, Cosenza, p), Borrelli (a, Brescia, p).

Probabile formazione (4-3-3): Turati – LIROLA, OKOLI, ROMAGNOLI, Oyono – HARROUI, Gelli, BOURABIA – SOULÈ, CHEDDIRA, REINER.

—

GENOA

Allenatore: Gilardino (confermato)

Acquisti: Besaggio (c, Juventus, fp), Melegoni (c, Standard Liegi, fp), Martin (d, Mainz), Galdames (c, Cremonese, fp), Vasquez (d, Cremonese, fp), Leali (p, Ascoli), Sommariva (p, Pescara, fp), Retegui (a, Tigre), Thorsby (c, Union Berlino), Messias (a, Milan), De Winter (d, Empoli), Malinovskyi (c, Marsiglia, p), Kutlu (c, Galatasaray, p), Haps (d, Venezia, p).

Cessioni: Criscito (d, svincolato), Salcedo (a, Inter, fp), Sturaro (c, Karagumruk), Vodisek (p,Rogaska), Dragus (a, Standard Liegi, fp), Portanova (c, Reggiana, p), Czyborra (d, Pec Zwolle, p), Semper (p, Como), Agostino (p, Triestina), Touré (c, Le Havre), Lipani (c, Sassuolo), Coda (a, Cremonese, p), Pajac (d, Reggiana, p), Ilsanker (c, svincolato), Aramu (c, Bari).

Probabile formazione (4-2-3-1): Martinez – Hefti, Bani, Dragusin, Martin – MESSIAS, THORSBY – MALINOVSKYI, KUTLU Gudmunsson – RETEGUI.

—

INTER

Allenatore: S, Inzaghi (confermato)

Acquisti: Sensi (c, Monza, fp), Di Gennaro (p, Gubbio), Frattesi (c, Sassuolo), Agoumé (c, Troyes, fp), Bisseck (d, Aarhus), Thuram (a, Borussia Monchengladbach), Cuadrado (c, Juventus), Sommer (p, Bayern Monaco), Audero (p, Sampdoria), Carlos Augusto (d, Monza), Arnautovic (a, Bologna), Sanchez (a, Marsiglia), Pavard (d, Bayern Monaco), Klaassen (c, Ajax).

Cessioni: Skriniar (d, Psg, fc), Dalbert (d, svincolato), Gagliardini (c, Monza), Lukaku (a, Chelsea, fp), Bellanova (d, Torino), Dzeko (a, Fenerbahce), D’Ambrosio (d, Monza), Zanotti (d, San Gallo, p), Handanovic (p, svincolato), Brozovic (c, Al Nassr), Cordaz (p, svincolato), Carboni (a, Monza, p), Onana (p, Manchester United), Gosens (d, Union Berlino), Correa (a, Marsiglia).

Probabile formazione (3-5-2): SOMMER – PAVARD, Acerbi, Bastoni – Calhanoglu – Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Dimarco – L. Martinez, THURAM.

—

JUVENTUS

Allenatore: Allegri (confermato)

Acquisti: Cambiaso (d, Bologna, fp), McKennie (c, Leeds, fp), Nicolussi Caviglia (c, Salernitana, fp), Weah (c, Lilla).

Cessioni: Cuadrado (d, Inter, fc), Paredes (c, Paris Saint-Germain, fp), Di Maria (a, Benfica, fc), Ihattaren (a, svincolato), Rovella (c, Lazio), Pellegrini (d, Lazio), Barrenechea (c, Frosinone, p), Kaio Jorge (a, Frosinone, p), Soulé (a, Frosinone, p), Bonucci (d, Union Berlino), Pjaca (a, Rijeka).

Probabile formazione (3-1-4-2): Szczesny – Danilo, Bremer, Alex Sandro – Locatelli – WEAH, Pogba, Rabiot, Cambiaso – Chiesa, Vlahovic.

—

LAZIO

Allenatore: Sarri (confermato)

Acquisti: Jony (c, Gijon, fp), Kamenovic (d, Sparta Praga, fp), A. Anderson (c, San Paolo, fp), Lombardi (a, Triestina, fp), A. Rossi (a, Monterosi, fp), Marino (c, Fidelis Andria, fp), Furlanetto (p, Renate, fp), Castellanos (a, New York City), Kamada (c, Eintracht), Isaksen (a, Midtjylland), Rovella (c, Juventus), Pellegrini (d, Juventus), Sepe (p, Salernitana), Guendouzi (c, Marsiglia), Mandas (p, Ofi Creta).

Cessioni: Radu (d, fine carriera), Durmisi (d, svincolato), Romero (a, Milan), Milinkovic-Savic (c, Al-Hilal), Maximiano (p, Almeria, p), Cancellieri (a, Empoli, p), Romero (a, Milan), Marcos Antonio (c, Paok, p).

Probabile formazione (4-3-3): Provedel – Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic – KAMADA, ROVELLA, Luis Alberto – F. Anderson, Immobile, Zaccagni.

—

LECCE

Allenatore: D’Aversa (nuovo)

Acquisti: Almqvist (a, Pogon, p), Listkowski (a, Brescia, fp), Venuti (d, Fiorentina), Rafia (c, Pescara), Smajlovic (d, Taby), Ramadani (c, Aberdeen), Kaba (c, Valenciennes), Krstovic (a, Dunajska Streda), Faticanti (c, Roma), Touba (d, Basaksehir, p), Piccoli (a, Empoli, p), Oudin (a, Bordeaux).

Cessioni: Umtiti (d, Lille), Colombo (a, Monza), Pezzella (d, Empoli), Askildsen (c, Sampdoria, fp), Tuia (d, svincolato), Ceccaroni (d, Palermo), Romagnoli (d, Frosinone), Cassandro (d, Como), Hjulmand (c, Sporting Lisbona), Ceesay (a, Damac), Lemmens (d, Lecco), Helgason (c, Braunschweig), Maleh (c, Empoli, p), Di Francesco (c, Palermo), Persson (a, Vitesse, p).

Probabile formazione (4-3-3): Falcone – Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo – RAFIA, RAMADANI, KABA – ALMQVIST, KRSTOVIC, Strefezza.

—

MILAN

Allenatore: Pioli (confermato)

Acquisti: Sportiello (p, Atalanta), Romero (a, Lazio), Loftus-Cheek (c, Chelsea), Caldara (d, Spezia, fp), Pulisic (a, Chelsea), Reijnders (c, AZ), Okafor (a, Salisburgo), Chukwueze (a, Villarreal), Musah (c, Valencia), Pellegrino (d, Platense), Jovic (a, Fiorentina, p).

Cessioni: Tatarusanu (p, Abha), Dest (d, Psv), Bakayoko (c, Lorient), Diaz (c, Real Madrid, fp), Vranckx (c, Wolfsburg, fp), Ibrahimovic (a, ritiro), Tonali (c, Newcastle), Gabbia (d, Villarreal, p), Rebic (a, Besiktas), Vasquez (p, Sheffield Wednesday, p), Messias (a, Genoa), De Ketelaere (a, Atalanta, p), Saelemaekers (c, Bologna, p), Colombo (a, Monza, p), Origi (a, Nottingham Forest, p), Ballo Touré (d, Fulham, p).

Probabile formazione (4-3-3): Maignan – Calabria, Tomori, Thiaw, T. Hernandez – LOFTUS-CHEEK, Krunic, REIJNDERS – PULISIC, Giroud, Leao.

—

MONZA

Allenatore: Palladino (confermato)

Acquisti: A. Carboni (d, Venezia, fp), Bettella (d, Palermo, fp), Anastasio (d, Pro Vercelli, fp), P. Pereira (d, Alanyaspor, fp), Bondo (c, Reggina, fp), Gagliardini (c, Inter), Cittadini (d, Modena), V. Carboni (a, Inter, p), Kyriakopoulos (d, Bologna), D’Ambrosio (d, Inter), Gori (p, Perugia), Akpa Akpro (c, Empoli), Antunovic (a, Hajduk Spalato), Colombo (a, Milan, p).

Cessioni: Marrone (d, Lecco, fc), Marlon (d, Fluminense, fp), Rovella (c, Juventus, fp), Sensi (c, Inter, fp), Ranocchia (c, Empoli), Gytkjaer (a, Venezia), Donati (d, svincolato), Barberis (c, Pisa), Mancuso (a, Palermo, p), Cragno (p, Sassuolo), D’Alessandro (c, Pisa, p), Carlos Augusto (c, Inter), Valoti (c, Pisa, p), Petagna (a, Cagliari, p), Antov (d, Cremonese, p), Sampirisi (d, Reggiana).

Probabile formazione (3-4-3): Di Gregorio – Izzo, Pablo Marì, D’AMBROSIO – Ciurria, GAGLIARDINI, Pessina, KYRIAKOPOULOS – Colpani, Dany Mota, Caprari.

—

NAPOLI

Allenatore: Garcia (nuovo)

Acquisti: Contini (p, Reggina, fp), Zanoli (d, Sampdoria, fp), Natan (d, Bragantino), Cajuste (c, Reims), Lindstrom (c, Eintracht).

Cessioni: Bereszynski (d, Empoli), Ndombélé (c, Tottenham, fp), Kim (d, Bayern Monaco), Lozano (a, Psv).

Probabile formazione (4-3-3): Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, NATAN, Mario Rui – Anguissa, Lobotka, Zielinski – LINDSTROM, Osimhen, Kvaratskhelia.

—

ROMA

Allenatore: Mourinho (confermato)

Acquisti: Ndicka (d, Eintracht Francoforte), Aouar (c, Lione), Kristensen (d, Leeds), Renato Sanches (c, Psg), Paredes (c, Psg), Azmoun (a, Bayer Leverkusen), Lukaku (a, Chelsea, p).

Cessioni: Bianda (d, svincolato), Wijnaldum (c, Psg, fp), Camara (c, Olympiakos, fp), Coric (c, svincolato), Tahirovic (c, Ajax), Missori (d, Sassuolo), Volpato (a, Sassuolo), Ibanez (d, Al-Ahli), Matic (c, Rennes), Darboe (c, Lask Linz, p), Faticanti (c, Lecce).

Probabile formazione (3-1-4-2): Rui Patricio – Mancini, Smalling, LLORENTE – PAREDES – KRISTENSEN, AOUAR, Pellegrini, Spinazzola – Dybala, LUKAKU.

—

SALERNITANA

Allenatore: P. Sousa (confermato)

Acquisti: Simy (a, Benevento, fp), De Matteis (p, Fermana, fp), Orlando (a, Siena, fp), Costil (p, Lille), Legowski (c, Pogon), Martegani (c, San Lorenzo), Stewart (a, Mount Pleasant), Ikwuemesi (a, Celje), Cabral (a, Sporting Lisbona), Tchaouna (a, Rennes).

Cessioni: Nicolussi Caviglia (c, Juventus, fp), Piatek (a, Basaksehir), Troost-Ekong (d, Paok), Vilhena (c, Panathinaikos), Crnigoj (c, Venezia), Bonazzoli (a, Verona), Sepe (p, Lazio), Iervolino (v, Vis Pesaro, p), M. Coulibaly (c, Palermo, p).

Probabile formazione (3-4-2-1): Ochoa – Lovato, Gyomber, Pirola – Mazzocchi, LEGOWSKI, Coulibaly, Bradaric – Candreva, Kastanos – Dia.

—

SASSUOLO

Allenatore: Dionisi (confermato)

Acquisti: Volpato (a, Roma), Missori (a, Roma), Antiste (a, Amiens, fp)., Mulattieri (a, Frosinone), Viti (d, Sassuolo), Boloca (c, Frosinone), Cragno (p, Monza), Vina (d, Bournemouth), Lipani (c, Genoa), Racic (c, Braga), Pedersen (d, Feyenoord, p), Castillejo (a, Valencia, p).

Cessioni: Zortea (d, Atalanta, fp), Frattesi (c, Inter), Harroui (c, Frosinone), Marchizza (d, Frosinone), Muldur (d, Fenerbahçe), D’Andrea (a, Catanzaro, p), Rogerio (d, Wolfsburg), Maxime Lopez (c, Fiorentina, p).

Probabile formazione (4-2-3-1): Consigli – Toljan, VITI, Erlic, VINA – Henrique, M. Lopez – Berardi, Bajrami, LAURIENTÈ – Pinamonti.

—

TORINO

Allenatore: Juric (confermato)

Acquisti: Popa (p, Voluntari), Bellanova (d, Cagliari), Tameze (c, Verona), Sazonov (d, Dinamo Mosca), Soppy (d, Atalanta, p), Zapata (a, Atalanta, p).

Cessioni: Gravillon (d, Adana Demirspor), Miranchuk (c, Atalanta, fp), Vieira (c, Sampdoria, fp), Aina (d, Nottingham Forest), Adopo (c, Atalanta), Singo (d, Monaco), Berisha (p, Torino), Bayeye (d, Ascoli, p).

Probabile formazione (3-4-2-1): Milinkovic – Schuurs, Buongiorno, Rodriguez – BELLANOVA, Ricci, Ilic, LAZARO – Vlasic, Radonjic – ZAPATA.

—

UDINESE

Allenatore: Sottil (confermato)

Acquisti: Zemura (d, Bournemouth), Kamara (d, Watford, fp), Brenner (a, Cincinnati), Quina (c, Watford), Zarraga (c, Athletic Bilbao), Lucca (a, Ajax), Kabasele (d, Watford), Ferreira (d, Watford, p), Camara (c, Huddersfield), Aké (c, Dijon), Okoye (p, Watford), Davis (a, Aston Villa).

Cessioni: Udogie (d, Tottenham, fp), Arslan (c, Melbourne City), Zeegelaar (d, svincolato), Nestorovski (a, svincolato), Gonzalez (a, Fc Arouca), Pereyra (c, svincolato), Becao (d, Fenerbahçe), Beto (a, Everton), Abankwah (d, Charlton, p).

Probabile formazione (3-5-2): Silvestri – Perez, Bijol, Masina, Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, ZEMURA – Success, LUCCA.

—

VERONA

Allenatore: Baroni (nuovo)

Acquisti: Amione (d, Sampdoria, fp), Gunter (d, Sampdoria, fp), Ruegg (d, Young Boys, fp), Hongla (c, Real Valladolid, fp), Mboula (a, Maiorca), Saponara (a, Fiorentina, fc), Bonazzoli (a, Salernitana), Folorunsho (c, Bari), Serdar (c, Hertha Berlino, p), Tchatchoua (a, Charleroi, p), Charlys (c, Vitoria Guimaraes, p).

Probabile formazione (4-2-3-1): Montipò – Hein, Dawidowicz, Magnani – Faraoni, Duda, SERDAR, LAZOVIC – Ngonge, Djuric, FOLORUNSHO.

—

LEGENDA

p, d, c, a (dopo il nome) rappresenta il ruolo (portiere, difensore, centrocampista, attaccante)

p = prestito

fp = fine prestito

fc= fine contratto