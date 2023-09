LECCE – Chiuso il mercato estivo: tutte le operazioni in entrata ed in uscita

Si è chiuso con l’ingaggio di Roberto Piccoli e con le cessioni di Youssef Maleh e Federico Di Francesco il mercato estivo del Lecce 2023/24. Il riepilogo:

ACQUISTI:

Falcone (p, Sampdoria), Pongracic (d, Wolfsburg), Smajlovic (d, Täby), Touba (d, Basaksehir), Venuti (d, Fiorentina), Ramadani (c, Aberdeen), Faticanti (c, Roma), Rafia (c, Pescara), Kaba (c, Valenciennes), Oudin (c, Bordeaux), Almqvist (a, Rostov), Krstovic (a, Dunajska Streda), Piccoli (a, Empoli)

CESSIONI:

Bleve (p, Carrarese), Lucioni (d, Palermo), Romagnoli (d, Frosinone), Monterisi (d, Frosinone), Cassandro (d, Como), Pierno (d, Pescara), Lemmens (d, Lecco), Bjorkengren (c, Randers), Hjulmand (c, Sporting Lisbona), Helgason (c, Eintracht Braunschweig), Maleh (c, Empoli), Di Francesco (a, Palermo), Ceesay (a, Damac), Rodriguez (a, Ascoli), Voelkerling Persson (a, Vitesse).