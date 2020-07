SERIE A – Anticipi e posticipi della 38ª e ultima giornata

La Lega di Serie A ha ufficializzato il programma dell’ultima giornata della stagione 2019/20, in calendario nel primo weekend di agosto. Non ci saranno gare in contemporanea, ma saranno suddivise in due giorni e in quattro fasce d’orario complessive. Il Lecce scenderà in campo al Via del Mare alle 20.45 di domenica sera contro il Parma di Roberto D’Aversa.

La 38esima giornata si aprirà sabato 1° agosto alle 18 con Brescia-Sampdoria (Dazn); a seguire, alle 20.45, Atalanta-Inter (Dazn), Juventus-Roma (Sky), Milan-Cagliari (Sky) e Napoli-Lazio (Sky); domenica 2, alle 18, il programma si inaugurerà con Spal-Fiorentina (Sky); alle 20.45 le restanti gare di giornata: Bologna-Torino (Sky), Genoa-Verona (Dazn), Lecce-Parma (Sky) e Sassuolo-Udinese (Sky).