SECONDA CATEGORIA/C – Spartak-Real, è derby a Ruffano: il programma e gli arbitri dell’11ª giornata

Terzultima giornata d’andata e penultima del 2019 anche nel torneo di Seconda Categoria girone C domani pomeriggio. Tutte le gare prenderanno il via alle 14.30 con la capolista Parabita attesa dalla trasferta di Miggiano contro l’Armando Picchi Specchia. Il match principale è il derby di Ruffano tra Spartak e Real, divise da due punti in classifica. Turno di riposo per il Surbo.

Il programma e le designazioni arbitrali dell’undicesima giornata:

dom. 15/12 h 14.30

Alessano-Vernole: Francesco Massafra di Brindisi

AP Specchia-SD Parabita: Alessia Evangelista di Lecce – a Miggiano

Colleasso-Andrano: Luigi Iommetti di Taranto

San Cassiano-Neviano: Emanuele Bleve di Casarano

SP Vernotico-Cursi: Carlo Vigilante di Taranto – a Campi Salentina

Spartak Ruffano-Real Ruffano: Carlo Boccuzzi di Bari

RIPOSA: SG Surbo

–

CLASSIFICA: SD Parabita 22 – Spartak Ruffano e Cursi 21 – Real Ruffano 19 – San Cassiano 17 – Vernole 13 – Real Neviano 12 – Alessano e SG Surbo 10 – SP Vernotico 8 – AP Specchia 7 – Collepasso 3 – Andrano 1.