BASKET- Carrozzina: la Lupiae Team Salento affronta il Cus Catania. E in città arriva il coach della nazionale…

Settimana fitta d’appuntamenti per la Lupiae Team Salento, a partire da questo pomeriggio alle 15.30 quando, al Pala Ventura di Lecce, sfiderà il Cus Catania nella quinta giornata del torneo di Serie B girone D di basket in carrozzina. Un match, sulla carta, facile per i salentini, visto il divario in classifica.

Da martedì 17 a giovedì 19, poi, arriverà a Lecce Carlo Di Giusto, coach della nazionale italiana di basket in carrozzina, per uno stage formativo coi ragazzi guidati da coach Andrea Calò, che gli lascerà il timone della squadra.

“Siamo molto onorati ed orgogliosi di questa grande occasione – dice il presidente-giocatore dei gialloblù, Simone Spedicato – riservataci dalla Federaziona Italiana Pallacanestro in Carrozzina. Il giusto premio ad una realtà in gran parte formata da atleti salentini che, grazie a questa tre giorni, potrà accrescere ulteriormente il bagaglio sportivo per ambire a traguardi sempre più importanti”.