CALCIO AMATORIALE – Salento Mundial, vince l’Arci Lecce ma anche lo spirito di comunità e inclusione sociale

L’Arci Lecce ha vinto la quarta edizione di Salento Mundial, Coppa delle Comunità Migranti, torneo di calcio amatoriale riservato alle comunità residenti in Italia e organizzato da Caroli Hotels e Asd Capo di Leuca. Le partite si sono svolte dal 9 all’11 dicembre presso il Centro Montefiore di Gallipoli. Oltre all’Arci Lecce, vi hanno partecipato la Caritas Diocesi di Nardò-Gallipoli e Terra d’Asilo Sprar San Pietro Vernotico.

A fare incontrare le diverse comunità migranti (che provengono da Gambia, Mali, Guinea, Costa d’Avorio, India, Pakistan, Senegal e Somalia) ci ha pensato l’evento gastronomico Salento Mundial Food Festival, coi giocatori protagonisti ai fornelli e intenti a preparare e condividere i piatti tipici della loro terra, nelle cucine dei Caroli Hotels.

L’evento, si legge nella nota stampa diffusa dagli organizzatori, è stato ideato per creare uno spazio di incontro innovativo in Salento che valorizzi e promuova la cultura dello sport inteso come veicolo di promozione sociale e culturale, che favorisca la comunicazione e rafforzi le relazioni; valorizzare e promuovere la cultura identitaria delle Comunità e, allo stesso tempo, l’interazione e l’integrazione tra le stesse; costruire un luogo privilegiato di dibattito interculturale, di confronto e informazione su tematiche relative all’inclusione sociale, alla cittadinanza e alla lotta a ogni forma di discriminazione.

Un riconoscimento speciale è stato assegnato all’Asd Rinascita Refugees della Cooperativa Rinascita di Copertino, presieduta da Antonio Palma e allenata da Vincenzo Nobile, formazione che milita nel torneo di Terza Categoria di Maglie. L’iniziativa rientra nel progetto nazionale denominato Rete! aviato nel 2015 dalla Figc col Settore Giovanile e Scolastico, finalizzato a faorire i processi di inclusione e integrazione attraverso il calcio, che coinvolge 500 minori stranieri richiedenti asilo negli Sprar italiani.