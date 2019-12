PRIMA CATEGORIA/B-C – Melendugno-Leverano, in palio c’è il primo posto. Rinviata la gara di Brindisi: programma e arbitri della 13ª

Terzultimo turno del girone d’andata per i tornei di Prima Categoria. Nel girone B ci sono due variazioni d’orario. Alle 11 in campo San Giorgio ed Erchie, alle 17 Massafra (del nuovo tecnico Giuseppe Gidiuli) e Crispiano. La capolista Locorotondo è attesa sul campo della Tre Colli Montemesola.

Programma e arbitri della 13esima giornata:

dom. 15/12 h 11

San Giorgio-L. Erchie: Piergiorgio Lucanie di Molfetta

dom. 15/12 h 14.30

Arboris Belli-Ceglie: Raffaele Labarile di bari

DB Manduria-Polimnia: Giuseppe Nasca di Bari – a Maruggio

S. Vito-Lizzano: Luigi Delvecchio di Barletta – a Carovigno

Atletico Martina-Talsano: Vincenzo Rossi di Molfetta

Tre Colli-V. Locorotondo: Filippo Alfieri di Lecce

dom. 15/12 h 17

Massafra-RS Crispiano: Luca Lupelli di Bari

RIPOSA: Noci

–

CLASSIFICA: V. Locorotondo 29 – Polimnia e Arboris Belli 23 – Talsano e Massafra 21 – Noci 20 – Ceglie 15 – Atl. Martina 13 – Lizzano 12 – DB Manduria 11 – S. Giorgio 10 – Tre Colli 8 – L. Erchie 6 – RS Crispiano 5 – S. Vito 4 – San Marzano escluso.

Nel girone C la gara tra Cedas Avio Brindisi e Soleto è stata posticipata al 29 dicembre per via dell’evacuazione del capoluogo brindisino previsto domani per permettere le operazioni di disinnesco di un ordigno, ritrovato nel sottosuolo e risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Alle 18 il posticipo tra Virtus Lecce e Salve ma il match clou è quello tra le due regine di questa prima parte di stagione, Melendugno e Leverano.

dom. 15/12 h 14.30

Capo di Leuca-F. Monteroni: Mario Cantoro di Brindisi

Atl. Tricase-Zollino: Giulio Quarta di Lecce

Atl. Veglie-Copertino: Matteo Specchia di Lecce

G. Melendugno-Leverano: Antonio Angelo Laera di Bari

Latiano-Seclì: Alessio Casula di Taranto

dom. 15/12 h 18

Virtus Lecce-Salve: Mattia Pisanello di Lecce (h 18 a Cavallino)

Cedas Avio BR-Soleto: rinviata al 29/12

RIPOSA: Galatina

–

CLASSIFICA: Leverano 30 – Melendugno 29 – Seclì 27 – Salve 21 – Tricase 18 – Galatina 15 – Zollino 14 – Capo di Leuca e Virtus Lecce 13 – Monteroni e Cedas Avio BR 11 – Copertino 10 – Soleto 9 – Atl. Veglie 6 – Latiano 4 – Poggiardo escluso.