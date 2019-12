PROMOZIONE/B – Si chiude il girone d’andata col big-match Virtus Matino-Manduria: gli arbitri e le ultime di mercato

Con il Racale già campione d’inverno da qualche giorno, si chiude domani il girone d’andata del girone B di Promozione. Il calendario sorride, sulla carta, alla formazione di Pietro Sportillo che se la vedrà col fanalino di coda Uggiano, peggior attacco e peggior difesa del girone. Il match clou è quello tra le seconde, Matino e Manduria, al Comunale di Ugento, reduci entrambi da due prove deludenti contro Carovigno e lo stesso Racale.

Proverà ad approfittarne l’Ostuni che ospita il Veglie, pesantemente penalizzato in settimana dal Giudice sportivo dopo i fatti di domenica scorsa che hanno portato alla sospensione della gara contro la Salento Football. Poche ore fa, però, i due club si sono chiariti e hanno deciso di mettersi alle spalle i brutti momenti del derby nord-salentino.

Continuano i movimenti di mercato, in vista della chiusura ufficiale di lunedì 23. Nelle ultime ore si registrano le acquisizioni, da parte del Novoli, dei difensori Giacinto Gigante e Giuseppe Sterlicchio. Dall’Uggiano si trasferisce all’Aradeo l’attaccante Gioacchino Garrapa. Al gruppo allenato da mister Alessandro Corallo si unisce anche Gianluigi Trotta, ex Maglie. Attivissimo anche il Veglie che, col lavoro del ds Tiziano Carlino, ha ingaggiato Mirko Protopapa, Teodoro Iaia, Eugenio Carlino, Mattia Mazzotta e Diego Romano. In uscita gli svincolati Cortese, Petruzzella, Poso, Petrelli e Ghazi. Ceduti Sambati e Giannuzzi alla Salento Football Leverano. Alla Toma Maglie arrriva Pierfrancesco Rollo. Il Carovigno ufficializza i portieri Antonio Laghezza e Marco Schina, il centrocampista Andrea Carlucci e i due under Gabriel Caricasulo e Marco Turco.

Queste le designazioni ufficiali della 15esima giornata:

dom. 15/12 h 14.30

A. Toma Maglie-Brilla Campi: Marco Colazzo di casarano (Lanubile-Meleleo) – a Martignano

Aradeo-AS Avetrana: Giacomo De Paolis di Lecce (Minerva-Santoro)

Atl. Racale-Uggiano: Marco Lombardo di Brindisi (Moschettini-Marino)

Novoli-Carovigno: Andrea Rutigliano di Lecce (Spedicato-Sindaco)

Ostuni-Veglie: Giulia Montrone di Bari (Amatore-De Benedictis) – a Ceglie

Salento Football-De Cagna: Giammarco Raimondo di Taranto (Scorrano-Tara)

Sava-Taurisano: Salvatore Montanaro di taranto (Addante-Maiorano)

Virtus Matino-Manduria: Andrea Bortolussi di Nichelino (Miccoli-Giordano) – a Ugento

–

CLASSIFICA: Racale 34 – Matino e Manduria 30 – Ostuni 28 – Sava 24 – Taurisano 23 – Maglie 22 – AS Avetrana 21 – Brilla Campi 17 – Novoli 15 – Aradeo 13 – De Cagna e Carovigno 11 – Salento Football 10 – Veglie 7 – Uggiano 3.