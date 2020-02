SECONDA CATEGORIA/C – Il programma e le designazioni arbitrali della 21ª giornata

Turno di riposo per la Soccer Dream Parabita nella 21esima giornata del torneo di Seconda Categoria, girone C, che partirà domani alle ore 15. Occasione di allungo per il Real Ruffano, in trasferta ad Alessano. Occasione di sorpasso per lo Spartak Ruffano, che riceve il Surbo, fanalino di coda insieme al San Pietro Vernotico. Interessante San Cassiano-Cursi (sulla cui panchina esordirà mister Daniele Corvaglia).

Il programma e gli arbitri:

dom. h 15

Alessano-Real Ruffano: Silvio Fiaccone di Brindisi

AP Specchia-N. Andrano: Simone Delle Rose di Lecce – a Miggiano

Collepasso-San Pietro Vernotico: Vito Del Vecchio di Brindisi

San Cassiano-Cursi: Daniele Bruno di Taranto

Spartak Ruffano-SG Surbo: Luca Episcopo di Casarano

Vernole-Real Neviano: Lorenzo Calabrese di Lecce

(riposa SD Parabita)

–

CLASSIFICA: Real Ruffano 43 – SD Parabita 40 – Spartak Ruffano e Cursi 38 – Vernole 34 – San Cassiano 32 – Real Neviano 21 – Alessano 20 – Andrano e Collepasso 16 – AP Specchia 13 – SG Surbo e SP Vernotico 12.