PRIMA CATEGORIA/B-C – Il programma e le designazioni arbitrali della 23ª giornata

I tornei di Prima Categoria pugliesi si apprestano ad affrontare la 23esima giornata. Nel girone B gara, sulla carta, abbordabile, per la capolista Locorotondo, impegnata a Carovigno contro il San Vito, penultimo in classifica. Ben più impegnativa quella dell’Arboris Belli in casa contro il Noci. Tre Colli-Erchie e DB Manduria-Crispiano valgono doppio in chiave salvezza.

Programma e arbitri:

dom. h 15

Arboris Belli-Noci Azzurri 2006: Simone Andreula di Molfetta

DB Manduria-RS Crispiano: Giorgio C. De Benedictis di Bari – a Maruggio

Massafra-San Giorgio: Alessio Casula di Taranto – a Statte

Lizzano-Polimnia: Giulio Quarta di Lecce

S. Vito-V. Locorotondo: Piergiorgio Lucanie di Molfetta – a Carovigno

Talsano-Ceglie: Pasquale Caldarulo di Bari

Tre Colli-L. Erchie: Marco Civita di Barletta

(riposa Atl. Martina)

–

CLASSIFICA: V. Locorotondo 51 – Arboris Belli 48 – Talsano 46 – Massafra 38 – Polimnia 36 – Noci 35 – Ceglie 27 – Lizzano e Atl. Martina 25 – San Giorgio 20 – RS Crispiano 18 – DB Manduria 17 – L. Erchie 15 – S. Vito 14 – Tre Colli 13 (San Marzano escluso).

Nel girone C la capoclassifica Melendugno è attesa a Cavallino nel posticipo contro la Virtus Lecce. Due ore prima, il Leverano dovrà affrontare l’ostica trasferta di Galatina. Salve, Tricase e Seclì (Latiano, Atletico Veglie Mesagne e Monteroni permettendo) possono accorciare sulle prime posizioni.

Programma e arbitri:

dom. h 15

Atl. Tricase-Atl. Veglie Mesagne: Alessandro Piscopiello di Lecce

Cedas Avio BR-Copertino: Luigi Iommetti di Taranto

F. Monteroni-Seclì: Attilio F. Ventola di Brindisi

Latiano-Salve: Marco Albano di Taranto

Galatina-Leverano: Mario Cantoro di Brindisi

Zollino-Soleto: Mario D. Margarito di Brindisi

dom. h 17

Virtus Lecce-G. Melendugno: Giammarco Maestoso di Lecce

(riposa Capo di Leuca)

–

CLASSIFICA: Melendugno 52 – Leverano 51 – Salve 41 – tricase e Seclì 39 – Galatina 35 – Capo di Leuca 30 – Cedas Avio BR 26 – Zollino 23 – Monteroni 21 – Atl. Veglie Mesagne e Copertino 17 – Soleto e Virtus Lecce 16 – Latiano 8 (Poggiardo escluso).