PROMOZIONE/B – Il Racale attende il Novoli, il Matino va ad Aradeo. Playoff, ci sono due scontri diretti: programma e arbitri della 25ª

Alle porte c’è la giornata numero 25 nel torneo di Promozione girone B. La capolista Racale, dopo aver staccato il pass per la finale di Coppa Italia contro la United Sly, attende la visita del Novoli, che naviga in zone tranquille della classifica e che ha un margine di sette punti dalla zona rossa. Avversario assetato di punti, ma in netta fase calante, invece, per la Virtus Matino, di scena ad Aradeo. Fari puntati anche su due incontri che pootrebbero meglio delineare la griglia playoff di fine stagione: il derby Sava-Manduria e la sfida tra Ostuni e Taurisano. In sostanza si incrociano, tra di loro, le squadre che occupano dal terzo al sesto posto della classifica. Il Maglie proverà a giocarsi le sue ultime carte per agguantare gli spareggi promozione di fine stagione, affrontando il Carovigno, squadra in lotta per salvarsi. Punti pesanti in palio anche tra Salento Football e Avetrana. Veglie-De Cagna chiude il programma, che prevede un turno di riposo per il Brilla Campi.

Squadre in campo alle ore 15.

Programma e arbitri:

dom. h 15

Toma Maglie-Carovigno: Matteo M. Minerba di Lecce (Tara-De Pandis) – a Gallipoli

Atl. Aradeo-Virtus Matino: Marco Colazzo di Casarano (De Marzo-Prigigallo)

Atl. Racale-Novoli: Matteo Leopizzi di Lecce (Garofalo-Paparella)

Ostuni-Taurisano: Roberto Aratri di Bari (Giordano-Cascella)

Salento Football-AS Avetrana: Nicola De Candia di Bari (Rupe-Lanubile)

Sava-Manduria: Paolo Di Carlo di Pescara (Mazzarelli-Luggeri)

Veglie-De Cagna: Luca Schifone di Taranto (Santoro-Amatore)

(riposa Brilla Campi)

–

CLASSIFICA: Atl. Racale 51 – V. Matino 48 – Sava e Ostuni 40 – Manduria 39 – Taurisano 36 – Toma Maglie 32 – AS Avetrana 27 – Novoli e De Cagna 26 – Brilla Campi 24 – Aradeo 19 – Salento Football 18 – Carovigno 16 – Veglie 14.