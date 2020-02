ECCELLENZA – L’Ugento tifa Gallipoli. Deghi e Otranto, vietato sbagliare: programma e arbitri della 25ª

Missione delicata per il Gallipoli che, a Ruvo, domani pomeriggio, andrà a far visita alla vice capolista Corato. Ugento-Vigor Trani vale mezza fetta di playoff, sempre che una tra Molfetta e Corato rallenti. Allo stato delle cose, infatti, essendoci 12 punti di differenza tra la seconda e la terza, i playoff non si giocherebbero per la regola dei sette punti. L’Ugento, quindi, tifa Gallipoli ma, dal canto suo, deve cogliere i tre punti contro la terza forza del torneo. Posta doppia in palio tra Deghi e Martina, divise solo da tre lunghezze a favore dei biancazzurri, che inseguono i punti che permetterebbero loro di non gettare una stagione partita con ben altri obiettivi. Altrettanto delicata è la sfida tra Otranto e San Marco, compagine penultima in classifica e decisamente pericolante.

Il programma della 25esima giornata di Eccellenza pugliese con gli arbitri designati:

dom. h 15

AT San Severo-F. Altamura: Fabrizio Consales di Foggia (Cantatore-Bono)

Atl. Vieste-UC Bisceglie: Antonio Spera di Barletta (Favilla-Rizzi)

Barletta 1922-Orta Nova: Riccardo Tropiano di Bari (Spalierno-Maffione)

Corato-Gallipoli: Luigi Lacerenza di Barletta (Alessandrino-Curci) – a Ruvo di Puglia

Deghi-Martina: Bruno Spina di Barletta (Spagnolo-Moschettini)

Otranto-San Marco: Gabriele Sciolti di Lecce (Desiderato-Turco)

Ugento-Vigor Trani: Giorgio Caldararo di Lecce (Calabrese-Scorrano)

dom. h 16

Molfetta-A. Barletta: Andrea Palmieri di Brindisi (Errico-Magnifico)

–

CLASSIFICA: Molfetta 57 – Corato 53 – Vigor Trani 41 – Ugento 40 – Barletta 1922 38 – A. Barletta 34 – Atl. Vieste 33- UC Bisceglie 31 – Martina e Gallipoli 28 – Otranto 27 – Orta Nova 26 – Deghi e F. Altamura 25 – San Marco 19 – AT San Severo 18.