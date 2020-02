SECONDA CATEGORIA/C – Giudice sportivo, lunga squalifica per Mento (SG Surbo): i provvedimenti disciplinari della 17ª

Per il calciatore del Surbo sei turni di stop: cinque per una testata ad un avversario, per frasi ingiuriose e irriguardose versol'arbitro, perché non voleva uscire dal campo e per uno schiaffo ad un altro avversario; una per doppia ammonizione