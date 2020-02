TERZA CATEGORIA/Maglie – “Insulti e minacce a sfondo razziale”, maxi stop per De Iaco (Amici Giallorossi): il Giudice sportivo dell’11 giornata

Anticipo di campionato questo pomeriggio tra TAF Ceglie Messapica e Presicce, gara valida per l‘undicesima giornata del torneo di Terza Categoria Maglie, ultima del girone d’andata. In palio c’è il titolo platonico di campione d’inverno con la capolista Melpignano favorita, avendo tre punti di margine sulle sue più immediate inseguitrici, Euro Sport e Amici Giallorossi….