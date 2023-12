DILETTANTI – Errico: “Le società devono credere nei nostri giovani. Lo sport è vita!”

Riceviamo e pubblichiamo una nota di mister Rocco Errico, esperto conoscitore di calcio dilettantistico e attuale allenatore dell’Asd Tricase di Seconda Categoria girone C.

“Lo sport è vita! Mi rifaccio a questa frase che disse il nostro grande difensore centrale Federico Baschirotto. Questi meravigliosi ragazzi che ho a disposizione, domenica dopo domenica, stanno dimostrando i veri valori dello sport: rispetto per gli avversari, verso il direttore di gara, verso il pubblico che ogni domenica, sia tra le mura amiche, sia in quelle esterne, si fa apprezzare per il suo comportamento leale e sportivo. Detto ciò, il mio messaggio verso il calcio dilettantistico è quello di credere nei nostri giovani e lo dico in maniera forte e reale, vista la mia esperienza principalmente con loro, anche nei massimi campionati dilettantistici e sempre con risultati vincenti. Quindi, concludo esortando quelle squadre, che ancora non hanno il proprio settore giovanile, a cercare in tutti i modi di costruirlo quanto prima. Questo vale dalla Terza Categoria all’Eccellenza, per cercare di far coronare il sogno che tantissimi ragazzi hanno nel cassetto”.