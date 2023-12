LECCE – Statistiche, Falcone e Pongracic i sempre presenti (e i più bravi)

in foto: Pongracic e Falcone in Lecce-Milancopyright: Coribello/SalentoSport

Wladimiro Falcone e Marin Pongracic sono gli unici due calciatori del Lecce a essere stati presenti dal primo all’ultimo minuto di gioco di tutte le sin qui (15) partite disputate in campionato.

I numeri confermano che sia il portiere, sia il difensore centrale, sono considerati da mister Roberto D’Aversa come due dei pilastri della sua squadra. I dati specifici confermano anche l’alto rendimento in campo dei due tesserati giallorossi, primo e secondo nella parziale graduatoria che emerge dalle pagelle da noi assegnate alla fine di ogni partita. Falcone è il migliore con una media voto di 6,57; Pongracic è secondo con una media voto di 6,43. Completa il podio Roberto Piccoli con una media voto di 6,36.

Il centravanti di proprietà dell’Atalanta, da quando è arrivato a Lecce (31 agosto con già due turni di calendario archiviati), è sempre sceso in campo (quasi sempre subentrando dalla panchina) dalla gara della terza giornata contro la Salernitana all’ultima giocata ad Empoli. Come lui anche Patrick Dorgu e Valentin Gendrey. Prima della partita di Empoli, anche Gabriel Strefezza era sempre sceso in campo, in ogni partita sin lì giocata dai giallorossi. Già da domani, contro il Frosinone, ci sarà un’occasione di riscatto per l’esterno italo-brasiliano, l’anno scorso grande protagonista della salvezza del Lecce 2022/23 e quest’anno fermo al solo gol segnato (su rigore) contro la Salernitana.