ASD TRICASE – Impresa col Poggiardo vice capolista, Errico: “Grazie ai miei magnifici ragazzi”

L’Asd Tricase (Seconda Categoria girone C) ha ormai la salvezza virtuale in tasca e, domenica scorsa, si è tolta la soddisfazione di inchiodare la vice capolista sul pareggio. Le parole del suo tecnico, Rocco Errico.

“Siamo a cinque giornate dalla fine del campionato e, insieme al mio staff, siamo sempre più soddisfatti sia della società, sia dei magnifici ragazzi che ho a disposizione. Si vede domenica dopo domenica la crescita della loro personalità in campo che li condurrà a calcare campi di categorie superiori”.

Il Tricase, in inferiorità numerica, è riuscita a bloccare sull’1-1 il Poggiardo: “Sarà un ricordo che mi porterò per tutta la vita – continua Errico – che mi ha fatto rivivere la vittoria che feci con nove uomini col mio Galatina a Fasano (ottobre 2015, ndr). Il messaggio che voglio far passare è che il lavoro, alla fine, paga sempre, e non lo sbraitare durante le partite. Forza caro presidente, ho accettato questo progetto proprio per far passare questo messaggio. E questo serve alla nostra Tricase sportiva. Grazie cari ragazzi e, non dimenticatelo mai, lo sport è vita”.