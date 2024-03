LECCE – Un amore lungo 116 anni (e che continua a crescere), patrimonio inestimabile di questa terra: auguri!

Oggi è il compleanno del Lecce. “116 anni di storia del calcio a Lecce… da oltre un secolo la stessa passione, lo stesso amore! Avanti Lecce!”. Così lo celebrano i canali social del club giallorosso, nato ufficialmente il 15 marzo 1908 su iniziativa di un gruppo di studenti e con la prima denominazione di Sporting Club Lecce.

Di anni ne sono passati tantissimi; di società, di presidenti, di allenatori, di dirigenti e di calciatori ne sono passati altrettanti. Ciò che resta è il fortissimo legame identitario di un popolo visceralmente legato a tali colori. E lo si vede ogni giorno, in qualunque ambito sociale.

Non ha portato fortuna la maglia celebrativa utilizzata domenica scorsa col Verona, ma poco importa. Ciò che importa sono le cose vere, la passione che spinge una squadra e una società a lottare, con orgoglio, su tutti i campi d’Italia. Quella stessa passione contenuta a stento dalla stessa società, quella passione che talvolta sfocia in eccesso d’amore, in contestazione di uomini chiamati a tenere alto quei colori, giallo e rosso.

Auguri e lunga vita Us Lecce, patrimonio inestimabile di questa terra!