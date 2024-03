LUTTO – Si è spento improvvisamente Andrea Bavia, ex presidente della Volley Maglie

in foto: A. Bavia

Un grave lutto per la città di Maglie, e non solo. Nella serata di ieri si è spento Andrea Bavia, imprenditore 50enne, già presidente della Volley Maglie negli scorsi anni.

Bavia è stato vittima di un malore letale mentre assisteva ad una partita di padel a Castrignano de’ Greci. Inutili i soccorsi prestati in tempi stretti al malcapitato.

Bavia era inoltre appassionato di motori, anche per via della sua attività, ed era attivo nel sociale. La morte dell’uomo ha lasciato sgomenta la cittadina magliese e i tanti che gli volevano bene, da ogni parte del Salento, e non solo.

—

Alla famiglia Bavia, le nostre più sentite condoglianze