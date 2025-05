TAURISANO – Il ds Bavone racconta l’annata vincente: “Manco ha dato la scossa giusta. Mi piacerebbe rimanere qui”

Il Taurisano ha chiuso un’annata da protagonista vincendo il girone B di Promozione che vale il prossimo ticket per l’Eccellenza 2025/26. Dopo aver vinto i playoff lo scorso anno, cui non è seguito alcun ripescaggio, la società del presidente Andrea De Benedictis, allenata da mister Andrea Manco ha centrato il traguardo prefissato a inizio campionato, tornando nell’élite dei dilettanti regionali ove mancava da una quindicina d’anni.

Un bilancio della stagione e una prima prospettiva sui progetti futuri col direttore sportivo granata Loris Bavone.

L’anno scorso siete rimasti col cerino in mano dopo aver vinto vanamente i playoff che non hanno portato al ripescaggio in Eccellenza. Quest’anno è stata tutt’altra storia.

Sì, l’anno scorso abbiamo avuto già la delusione di perdere il campionato con una squadra costruita per vincere. Purtroppo, nelle due partite fondamentali col Galatina, non abbiamo dimostrato la nostra forza, facendo delle valutazioni non appropriate alla nostra rosa e al nostro obiettivo. Per quanto riguarda i playoff, sapevamo già alla vigilia che sarebbe stato difficile procurarci un posto in Eccellenza vincendoli. Quest’anno siamo partiti di nuovo con una rosa importante, riconfermando 15 calciatori dall’anno precedente, ma appena ci siamo resi conto che qualcosa non stava andando e che stavamo ripetendo gli errori dell’anno precedente, siamo corsi subito ai ripari col cambio allenatore (a inizio ottobre, da Vittorio Botrugno ad Andrea Manco, ndr) e siamo andati spediti verso l’obiettivo che inseguivamo da due anni.

Quando hai capito che quest’anno era l’anno giusto per la vittoria del campionato?

Quest’anno ho capito che avremmo vinto il campionato dopo la gara col Sava. Eravamo nel girone d’andata, sotto di due gol a fine primo tempo. Nel secondo tempo c’è stata una reazione e siamo riusciti a ribaltare il risultato vincendo al 93′ 3-2. In quell’occasione ho visto la squadra, il gruppo, lo staff, e mi son detto: questo è l’anno del Taurisano.

Un tuo giudizio su mister Manco e sulla conduzione della squadra che ha portato alla vittoria di quest’anno.

Ringrazio personalmente mister Manco, è stato bravo a dare la scossa giusta perché ha trovato una squadra in difficoltà a livello di risultati e scarica. Sono stati bravi anche i calciatori che si sono messi a piena disposizione del mister, ma bisogna dare anche a lui i meriti di questo trionfo.

Futuro: proseguirai a Taurisano? E se sì, con quale mister in panchina e con quali obiettivi?

Ancora non conosco il mio futuro. Non ci siamo ancora trovati con la società per discuterne. Mi piacerebbe rimanere, mi sono trovato benissimo in questa piazza. Come ho già detto in passato, quando si vince si sta bene ovunque. Se rimarrò, l’obiettivo sarà fare un campionato tranquillo, anche perché, vista la stagione che ci aspetta, bisogna fare le cose per bene per non trovarsi in difficoltà dopo. Ma, conoscendo la società, so che si farà trovare pronta. Nel mondo dei dilettanti ce ne sono poche come la società del Taurisano, precisa e puntuale in tutto, specialmente negli impegni presi. Ne approfitto per ringraziarla anche a nome di tutti i calciatori.