BEACH RUGBY – Spettacolo e agonismo puro a Lido Conchiglie con la “No Borders Cup”

I The Rockets di Roma si sono aggiudicati la “No Borders Cup”, evento inaugurale del Trofeo Italiano Beach Rugby, svoltosi a Lido Conchiglie (Gallipoli) domenica scorsa. In finale i romani hanno battuto per 9-0 gli Spruzzi Pazzi di Ancona, confermandosi tra le migliori squadre del panorama nazionale. Al terzo posto si sono piazzati i Lions Napoli che hanno avuto la meglio sul Trepuzzi. Quinto l’Appia Rugby Brindisi, sesto il Salento Rugby, società organizzatrice rappresentata dal presidente Fabio Manta.

In mattinata, spazio anche ai piccoli del Salento Rugby Under che si sono esibiti in alcune partite dimostrative.

Prossimo appuntamento a Torre San Giovanni il 15 giugno con la ventesima edizione della Salento Beach Rugby sulla spiaggia di Lido Onda Marina.