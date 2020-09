PROMOZIONE/Sud – Ribaltone in casa Tricase. La Fiamma Jonica batte due colpi: il punto sul mercato

A poco meno di un mese dal primo calcio d’inizio ufficiale della nuova stagione, il calciomercato di Promozione sembra ormai essere entrato in una fase decisiva, soprattutto per quelle compagini partite con un leggero ritardo rispetto alle rivali.

Il Tricase in queste ore, sembrerebbe aver dato vita ad un clamoroso ribaltone per ciò che concerne la guida tecnica. La panchina che sembrava ormai essere di Rocco Errico, è stata invece affidato all’ex Aradeo Graziano Tartaglia, che già nella giornata di ieri ha diretto il suo primo allenamento.

In casa Fiamma Jonica Gallipoli invece, prosegue senza sosta la costruzione dell’organico, ed in questa direzione il sodalizio giallorosso ha regalato a mister De Marco due importanti pedine. Vestiranno la maglia della Fiamma Jonica l’esperto difensore centrale ex Ugento e Taurisano Matteo Elia e il centrocampista classe 2000 Matteo Buoncore, reduce dall’esperienza nel girone H di serie D con il Grumentum.

Il punto sugli affari conclusi, squadra per squadra.

ARBORIS BELLI

Allenatore: M. Girolamo (C)

Riconfermati: M. Agostino (C), F. Di Cosola (A), C. Caffò (D), V. Nitti (D), F. Loliva (P), D. Leone (C), C. Barnaba (D), M. Mastronardi (A), G. Greco (C)

Nuovi: M. Pugliese (D), A. De Comite (A), M. Maggi (D), M. Dos Santos (A), M. Romanazzi (C)

ATL. TRICASE

Allenatore: G. Tartaglia ? (N)

Riconfermati:

Nuovi:

AVETRANA

Allenatore: E. Franco (C)

Riconfermati: E. Lecce (A), A. Talò (D), A. Rollo (D), A. D’Aversa (C), S. Calò (A), M. Trisciuzzi (D), L. Sanyang (C), S. Gioia (C)

Nuovi: G. Angelè (D), G. Recchia (D), F. Ferrara (A), U. Baba (C), Y. Toumi (A), A. Nodriano (C), M. Schina (P), C. De Tommaso (D), A. De Pace (C), G. Baratto (C), G. Birtolo (A), A. Contestabile (P)

BRILLA CAMPI

Allenatore: A. Patruno (C)

Riconfermati: A. Pagano (C), D. Pendinelli (P), F. Sforza (C), M. De Lorenzis (C), L. Cappello (A), G. De Ventura (C), D. Caravaglio (C), F. Resinato (A), M. Tondo (D), V. Carlà (C), A. Buono (D), G. Perlangeli (A), M. Brillantina (P), A. Iaia (D), R. Serti (A), M. Amar (A)

Nuovi: F. Tamborrino (D), M. Cortese (A)

FJ GALLIPOLI

Allenatore: A. De Marco (N)

Riconfermati:

Nuovi: U. Gabrieli (P), A. Levanto (C), M. Sperti (D), F. Carrozza (C), M. Elia (D), M. Buoncore (C)

G. MELENDUGNO

Allenatore: D. Castrignanò (N)

Riconfermati: A. Corallo (P), R. Murrone (D), F. Colagiorgio (C), G. De Mitri (C), M. Vigliotti (C), L. De Vito (A), S. Brindisi (A), M. De Luca (A), P. Pighin (A)

Nuovi: F. Magnolo (D), R. Permeti (C), G. Perrone (D), G. Fasiello (D), A. Bruno (P), F. Longo (C)

LEVERANO

Allenatore: A. Renis (N)

Riconfermati: R. Giannuzzi (C), F. Miccoli (D), L. Paiano (C), N. Puscio (A), L. Quarta (A), N. De Benedictis (A), F. Erroi (D), L. Trama (P), C. Dell’Anna (D)

Nuovi: M. Perrone (D), C. Colapietro (P), A. De Michele (A)

NOVOLI

Allenatore: R. Cornacchia (C)

Riconfermati: G. Marasco (C), G. Quarta (C), F. Indirli (D), F. Liaci (D), P. Leaci (C), G. De Blasi (C), D. Maggio (P), G. Lamendola (D), F. Fedele (A), E. Cappellini (A), G. Gigante (D)

Nuovi: D. De Giorgi (D ’85), M. Annis (A), P. Gennari (A), D. De Giorgi (A ’93), A. Nocco (C), S. Pulimeno (D), G. Gallo (P), S. Marti (C)

SB GINOSA

Allenatore: V. Passarelli (C)

Riconfermati: G. Basile (A)

Nuovi: C. Camassa (D), L. Galeandro (A), R. Collocolo (C), M. Cellamare (C), A. Passiatore (C), V. Cirrotola (D), A. D’Arcante (C)

TALSANO TA

Allenatore: G. Pettinicchio (C)

Riconfermati: M. Fischetti (P), C. Montervino (D), K. Capuano (D), E. Albano (D), M. Ciardo (D), D. Lagioia (D), F. Franco (D), F. Tonti (D), D. Dima (C), G. Zaccetta (C), M. Cellamare (C), S. Peluso (C), R. Grillo (C), R. Marangiolo (C), L. Intermite (C), C. Peluso (A), M. Rossi (A)

Nuovi: A. Di Bartolomeo (C)

TAURISANO

Allenatore: R. Stifani (C)

Riconfermati:

Nuovi:

VEGLIE

Allenatore: C. Maci (N)

Riconfermati:

Nuovi: M. Mummolo (P), R. Rizzo (A), A. Culiersi (D), A. Marasco (C), S. Guerrieri (D), G. Caputo (C), E. Rinaldi (C), V. Baldassarre (A), N. Andriani (C), J. Elia (D), S. Errico (D), F. Lorenzo (A), D. De Matteis (D)

V. LOCOROTONDO

Allenatore: G. Rosato (C)

Riconfermati: A. Laneve (A), M. Ancona (D), V. Galiano (C), G.I. Palazzo (C), C. Venere (C), M. Rosato (C), G. Pascullo (D), M. Tagliente (D), A. Oliva (D/C), P. Speciale (C), G. Palmisano (A)

Nuovi: G. Amodio (A), M. Maggi (P), D. Salamina (C), D. Longo (A), F. Campanella (D), G. Legrottaglie (D), M. Epifanio (D), G. Liuzzi (P), G. Camassa (C), A. Proscia (D)