SERIE B – Scelti sede e data della pubblicazione dei calendari 2020/21

Prenderà il via ufficialmente mercoledì prossimo, 9 settembre, da piazza del Duomo di Pisa, la stagione di Serie BKT 2020/21. In quella data e in quella sede, infatti, saranno ufficializzati i calendari della prossima stagione sportiva, ormai alle porte.

“L’evento – si legge in una nota della Lega B – avrà inizio alle ore 19 e sarà riservato a un numero strettissimo di persone, rappresentanti delle società, per rispettare le norme di distanziamento e sicurezza anti Covid che, altrimenti, non potrebbero essere mantenute. La cerimonia, fortemente voluta dai Presidenti della Lega B e del Pisa Sporting Club, Mauro Balata e Giuseppe Corrado, andrà in diretta sulle reti dei licenziatari della Serie BKT Dazn e Raisport, oltre che sui canali social ufficiali della Lega B”.