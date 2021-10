DILETTANTI – Recupero in Promozione, triangolari in Coppa Puglia: il programma del pomeriggio

Infrasettimanale di campionato in Promozione e di Coppa Puglia in Prima e Seconda Categoria.

Nel girone B di Promozione, si recupera, a partire dalle ore 15.30, la partita tra Città di Gallipoli e Veglie, nel calendario della quarta giornata, che si rigiocherà per via di un errore tecnico dell’arbitro. I giallorossi, vincendo, scavalcherebbero il Taurisano in vetta alla classifica.

Si chiude anche il primo turno di Coppa Puglia col terzo round dei triangolari eliminatori.

Questo il programma (ore 15.30): AC Monte-San Marco, Virtus Molfetta-CD Trani 0-3 a tavolino, CD Palo-Real Sannicandro, Ideale Bari-Virtus Palese, Atl. Martina-Noci Azzurri 2006, San Giorgio-Statte, Lizzano-DB Manduria, R. Refugees-Copertino, Vernole-F. Miccoli, Melpignano-Cursi, G. Aradeo-Salve.

Recupero andata accoppiamenti eliminatori: SD Parabita-Real Neviano (ore 20).

Già qualificate al secondo turno (andata 25 novembre, ritorno 16 dicembre): Audace Cagnano, GC San Severo, Nuova Daunia, Ascoli Satriano, Real Zapponeta, Canusium, Ruvese, Sportiva Torre a Mare, Levante Azzurro, FC Santeramo, Esperia Monopoli, Hellas Laterza, Real Mottola, Calcio Ceglie, S. Vito, Mesagne, Cedas Avio Brindisi, San Pietro Vernotico, Città di Poggiardo, Ruffano.