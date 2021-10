SERIE C/C – La Virtus Francavilla ne perde un altro, multe per tre club: il Giudice sportivo dell’11ª

Ammende pesanti nei confronti di tre società. Le decisioni del Giudice sportivo dopo le gare dell’undicesima giornata del girone C di Serie C.

CALCIATORI – Una giornata per Francesco Golfo (Vibonese), Edoardo Bianchi (Paganese), Alex Benvenga (Fidelis Andria), Mario Francesco Prezioso (Virtus Francavilla), Daniele Altobelli (Juve Stabia).

ALLENATORI/STAFF TECNICO – Una giornata per Vito Barberio (Avellino), Gianluca Grassadonia (Paganese).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 10.11.21 Feliciano Villani (Catanzaro, per condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti dell’arbitro).

AMMENDE – 4.000 euro alla Fidelis Andria (per avere i suoi raccattapalle ritardato la ripresa del gioco restituendo in ritardo i palloni alla squadra avversaria); 3.000 euro al Foggia (per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori consistiti nell’aver lanciato un cilindro di cartone rigido di circa 10 cm); 2.000 euro all’Avellino (per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti di un calciatore avversario e contro i tifosi avversari).

(foto: Mario Prezioso in azione)