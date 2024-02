PROMOZIONE – Coppa Italia, la Rinascita Refugees è la prima finalista

La Rinascita Refugees è la prima finalista di Coppa Italia Promozione Puglia 2023/24. La formazione multietnica, composta da calciatori richiedenti asilo e ospiti degli Sprar gestiti da “Rinascita Cooperativa” di Copertino, ha battuto, in casa, per 2-0 il Galatina nel terzo match del triangolare eliminatorio, vincendo il gironcino a tre che comprendeva anche il Talsano. La Rinascita attenderà in finale la vincente del doppio confronto del secondo turno del quadrangolare eliminatorio tra Virtus Palese e Lucera. Gara 1, giocata oggi a Lucera, è finita 1-1. La partita di ritorno si giocherà il prossimo 22 febbraio.

La doppia finale di Coppa, invece, è programmata per il 14 e il 28 marzo prossimi.