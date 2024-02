ECCELLENZA/B – Giudice sportivo, rigettato il ricorso del Brilla Campi. Due anticipi al sabato per la 19ª

Nel Comunicato ufficiale Lnd odierno, si riporta il rigetto del ricorso del Brilla Campi avverso l’Arboris Belli per la partita giocata tra le due squadre lo scorso 20 gennaio (terminata 1-4 per la squadra dei Trulli). Oggetto del ricorso erano alcune presunte irregolarità nello schieramento dell’Arboris Belli in merito alla regola degli under. Confermato, dunque, il risultato emerso dal campo.

Il ricorso del Mesagne contro il San Pietro Vernotico (gara giocata il 21 gennaio, 2-1 per il San Pietro) si discuterà, invece, il prossimo 13 febbraio.

Ci sono due anticipi per la prossima giornata di Eccellenza girone B: si giocheranno sabato 10 e non domenica 11 Manduria-Racale (h 16.30) e Matino-Mesagne (h 15).