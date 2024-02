ECCELLENZA – Manduria, via all’avventura in Coppa Italia Dilettanti: avversarie e calendario

È stato delineato il quadro delle partecipanti alla 57esima edizione della Coppa Italia Dilettanti riservata alle formazioni vincitrici delle fasi regionali di Coppa Italia.

Si partirà mercoledì 14 febbraio con la prima giornata dei triangolari. Il Manduria è stato inserito nel girone G insieme a Sarnese (Campania) e Santarcangiolese (Basilicata).

Nel primo turno, la squadra di Andrea Salvadore sarà attesa dalla trasferta sul campo della Sarnese. Riposa la Santarcangiolese che entrerà in scena il 21 febbraio contro la squadra che perderà o contro la Sarnese se pareggerà la prima partita. Il triangolare si chiuderà il 28 febbraio. Ogni squadra giocherà due partite, una in casa e una in trasferta. La prima del gironcino accederà ai quarti di finale, in doppia sfida, in programma il 6 e 13 marzo; semifinali previste per il 20 marzo e il 3 aprile e finale eventuale il 17 aprile. La vincitrice della Coppa avrà diritto al titolo sportivo per richiedere l’ammissione al prossimo campionato nazionale di Serie D. L’anno scorso il trofeo fu vinto dalla Cast Brescia. L’ultima vittoria pugliese risale al 2021-22 quando a trionfare fu il Barletta.